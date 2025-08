CADU igualó ayer en la Isla Maciel

En la tarde de ayer domingo en la Isla Maciel, CADU empató 2-2 frente a San Telmo en el marco de la 25ª fecha, 8ª de las revanchas, de la Zona “B” del Torneo de Primera Nacional temporada 2025 manteniéndose en el decimoséptimo y anteúltimo lugar de las posiciones del grupo, en zona de descenso directo.

Los goles fueron marcados por Federico Marchesini y Alejandro Toledo para el “celeste”, mientras que Iñaki Larthirigoyen y Facundo Ra-ssol en contra de su arco para el local que a través de Marcos Astina desvió un penal. El partido se jugó en el estadio “Doctor Osvaldo Baletto” del “candombero”, con un regular arbitraje de Marcos Recalde.

CADU suma 3 partidos sin perder, con 1 triunfo y 2 em-pates, jugando como visitante cosecha 12 encuentros sin halagos, con 4 igualdades (2 seguidas) y 8 caídas. San Telmo lleva 2 cotejos sin caídas, con 1 triunfo y 1 empate, jugando como local acumula 10 presentaciones sin victorias con 5 igualdades y 5 caídas.

En el historial, CADU sumó el tercer encuentro sin ganar visitando a San Telmo con dos empates y una derrota.

El Partido

El empate estuvo bien en el balance final del encuentro, hubo un tiempo para cada uno, en la primera parte San Telmo fue superior pero CADU se fue a las vestuarios en ganancia, en el complemento el “celeste” fue más que el local que llegó a la igualdad con un autogol de Rassol.

En la primera parte el “candombero” tuvo más pelota en su poder, la manejó con criterio y generó algunas situaciones de gol en el arranque del encuentro, sin embargo Defensores Unidos fue muy efectivo en su primera llegada convirtió a través de un cabezazo de Machesini, después el local se lanzó en ataque buscando la igualdad teniendo por intermedio de Astina la chance de empatarlo con un penal que ejecutó desviado, de todas maneras siguió volcado en ataque pero chocó con un buen trabajo defensivo del “celeste” que pudo mantener su valla en cero. En el complemento, Defensores cambió en la mitad de la cancha, donde en la etapa inicial perdió siempre el duelo, ahora presionaba más, no lo dejaba jugar anticipándose siempre, ganando siempre las segundas pelotas, pero cuando no pasaba sobresaltos una mala salida de Aquino le permitió a Larthirigoyen marcar el empate, aunque el “celeste” rapidamente se recuperó y se puso nuevamente en ventaja con un cabezazo de Toledo tras un centro de Sánchez por izquierda. CADU era más, Ceratto y Aguirre tuvieron el tercero, pero no lo pudo liquidarlo y el local que no encontraba los caminos para llegar con claridad sin embargo en un centro al área de Formichelli el balón rebota en Rassol y así San Telmo llegó a la igualdad…