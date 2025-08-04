Zárate Basket fue el proyecto deportivomás exitoso de los últimos años

“Cuida lo que tienes porque puede que algún día no lo tengas más…” (James Allen)

Y a Zárate Basket no se lo cuidó.

Y ya no está más.

Una decisión, la de abandonar la Liga Argentina, que tuvo un alto impacto en el ambiente deportivo de la ciudad por todo lo que significó a nivel espectáculo y público desde su nacimiento pero en especial a partir de su ascenso a la Liga Nacional de Básquetbol, un hito histórico ya que por primera vez el basquet de la ciudad de Zárate lograba subir tan alto.

Sin dudas Zárate Basket fue el proyecto deportivo más exitoso de los últimos años en la ciudad. No hay dudas de eso. Apoyado fuertemente a traves del Estado Municipal pero también con apoyo privado. Y los resultados deportivos fueron llegando.

Fue exitoso por todo lo que significó a nivel deportivo pero también en cuanto a expecta-tiva a nivel público, con grandes noches en el DAM (Polideportivo Municipal “Diego Armando Maradona”) que seran dificil de olvidar. Porque lo deportivo también llegó de la mano de la infraestructura y ambas cosas se unieron para que la ciudad de Zárate tu viera representación en el más alto nivel

Y también, hay que decirlo una vez más, no se lo cuidó. El tiempo hablará solo, de éstas decisiones dificil de entender (muchas de e-llas egoistas y absurdas de personas que no ayudaron para continuar en la Liga) y que no hicieron más que quitarle a la ciudad un repre-sentante de primer nivel y un espectáculo de similar magnitud que incluso provocaba la presencia de espectadores de ciudades cercanas en cada partido en el Polideportivo.

Zárate Basket ascendió dos categorías en solo tres años (en Agosto del año 2021, en el gimnasio de Instituto de Córdoba de la Liga Federal a la Liga Argentina y en Junio 2023, en Villa Maria, Córdoba, de la Liga Argentina a Liga Nacional). Fue un proyecto exitoso.

Los dirigentes de Zárate Basket (Club Unión) llevaran a cabo hoy lunes una conferencia de prensa.

Un momento histórico. Junio del año 2023 Zárate Basket lograba el ascenso a la elite del basquet nacional. Ascendía a la Liga Nacional. Agosto de 2021. Zárate Basket en Córdoba se quedaba con uno de los dos ascensos a la Liga Argentina.