Entrevista a Silvina Román: “Zárate está abandonada y sin rumbo”

Silvina Román, es la primera candidata a concejal por el espacio Hechos, que conduce Manuel Passaglia. Como la vimos: comprometida con el espacio político que representa, admira los avances que se advierten en San Nicolás, bajo la gestión de Passaglia, en todos los órdenes: a nivel urbano, de seguridad, de salud, de limpieza. Es abogada. Es además una reconocida y experimentada docente, directora de escuela pública, con el conocimiento de la realidad local que deriva de esa ocupación. Atendió a LA VOZ muy esperanzada con el futuro de la Ciudad y con lo que ella puede (y quiere) aportar.

¿Quién es Silvina Román y por qué decidiste dar este paso hacia la política?

Soy directora de dos escuelas públicas para adultos y adultos mayores, una en Zárate y otra en Lima. También soy socorrista y hace años dirijo una ONG con fuerte trabajo territorial. Nací en Zárate, viví diez años en España, y cuando volví decidí comprometerme con mi ciudad, con la gente que conozco y acompaño todos los días. No vengo de la política, vengo del trabajo real. Este paso no es personal: es una decisión colectiva. Quiero estar en el Concejo Deliberante para aportar una mirada nueva y diferente. Poder representar a muchos que desde hace varios años sienten que los políticos sólo se ocupan de sus problemas y dejan de lado a la ciudadanía. Necesitamos empezar a construir una alternativa real al abandono en el cuál hoy está la ciudad..

¿Cómo describís hoy la situación de Zárate?

Zárate está abandonada. Y lo más doloroso es que mucha gente ya naturalizó vivir mal. Tenemos 48 asentamientos, barrios enteros sin agua, sin cloacas, sin asfalto, con plazas destruidas y calles intransitables. La inseguridad crece todos los días, y la iluminación es deficiente. Vivo a 10 cuadras de la intendencia y no tengo agua corriente. ¿Qué más hay que decir? Casi la mitad de los vecinos dice que vive con miedo. Miedo de salir a trabajar, de volver a casa, de mandar a sus hijos a la escuela. Tenemos un gobierno que no puede garantizar lo básico, no está gobernando. Sumaron el COZ que es una tomada de pelo para la gente. Son chicos que están expuestos frente a la delincuencia sin formación ni herramientas para hacer frente. Hoy hay una denuncia y hasta que no llegue el patrullero este personal no puede hacer nada.Esperemos que no pase una desgracia. Somos el municipio que más impuestos le cobra a la gente y no sabemos a dónde va esa plata, porque en la ciudad claramente no está.

¿Qué opinión tenés sobre la gestión del intendente Marcelo Matzkin?

Es un espanto lo que está haciendo con Zárate. Gobierna a los tumbos, sin consensos, sacando decretos, lejos de la gente mientras la ciudad se hunde. La gente califica su gestión como muy mala, y con razón. Prometieron orden y trajeron más abandono. Encima, armaron una lista que es un cachivache: el segundo candidato del intendente hace un año hacía campaña por Kicillof. Un papelón.

¿Qué diferencia a Hechos de los otros espacios?

Nosotros somos un espacio distinto a todos. Manuel Passaglia, ex intendente de San Nicolás, fundador de HECHOS y candidato a diputado provincial, ya demostró como se le puede mejorar la vida a los vecinos y eso es lo que venimos a proponer. Lejos de los extremos que representan Cristina, Kicillof yMilei. Somos el único espacio que tiene algo para mostrar en concreto. Solamente basta recorrer 150km y llegar a la ciudad de San Nicolás, la de mayor crecimiento en los últimos años en todo el país. Desde HECHOS creemos en los resultados concretos, en liderazgos nuevos y en una política que gestione. Como dijo Manuel Passaglia cuando vino a Zárate: “Estamos cansados de ver siempre a las mismas personas peleándose mientras para los vecinos no cambia nada” y yo te agregaría, todos los días estamos un poco peor.

¿Qué propuesta concreta llevás al Concejo Deliberante?

Nuestra prioridad no serán las disputas políticas, sino poner atención en qué se hace con los servicios, las obras, la seguridad y la educación y exigir gestión. Hay que dejar de lado los fanatismos y las peleas que no cambian nada y enfocarnos en los problemas de los vecinos de Zárate, que son muchísimos y cómo los vamos a solucionar. Estoy convencida de que la transformación empieza por la educación, pero es imposible si no tenés lo básico: agua, cloacas, seguridad. Vamos a focalizarnos en exigir al intendente que cumpla con sus deberes. Tenemos la obligación de optimizar el presupuesto público para atender las necesidades reales de los vecinos.

Es fundamental ser eficientes con el gasto y reordenar la planificación urbana para mejorar la calidad de vida de la gente.

¿Cómo imaginás la ciudad que querés ayudar a construir?

La lista de Hechos-Zárate es un lujo. Me acompaña Luis Luna que tiene mucha experiencia como también el resto de los candidatos. Todos nosotros estamos comprometidos y convencidos que tenemos muchísimo potencial para crecer, desarrollarnos y vivir mejor. Zárate no puede estar condenada al abandono. Con Hechos, no con excusas, vamos a volver a caminar con orgullo nuestras calles. Este es el momento. Y ya estamos listos con todo nuestro equipo de concejales y consejeros escolares para comenzar la transformación.

¿Escuchamos en la presentación de la lista y te preguntamos es verdad que si llegas a ser electa como concejal vas a proponer que el 17 de mayo sea el día del vecino de Zárate?

Por supuesto. Cuando Zárate se inundó, los primeros que actuamos fuimos los vecinos, el último, el intendente y esa escena resume todo: el pueblo cuidando al pueblo, y el gobierno ausente. Tuvieron una reacción muy tardía ante tamaña catástrofe que estaba ocurriendo en nuestra ciudad. Más allá de que nunca estamos preparados para estos acontecimientos, la falta de liderazgo dejó en evidencia al intendente y gran parte de su equipo de trabajo.