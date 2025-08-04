Zárate desde el aire

El Municipio ofreció, este sábado y domingo pasados, en coincidencia con la finalización de las vacaciones de invierno, una actividad tan inédita como original: la posibilidad de ver la Ciudad, el Puente y la Costanera, desde un globo aeroestático.

La cita fue en la tarde del fin de semana, tanto del sábado como el domingo, en la costa del Río. .

Una gran cantidad de vecinos disfrutaron de tardes de sol pleno, y se agregó el espectáculo de ver izarse el globo, una disciplina que no es apta para ansiosos ya que depende de las condiciones climáticas, especialmente de corrientes de viento adecuadas así como de una preparación previa que lleva su tiempo. Se dieron cita el intendente Matzkin y el Jefe de Gabinete, Juan Ignacio Novelli, entre otros.

Un globo aerostático es una aeronave que se eleva por el principio de flotabilidad, utilizando aire caliente para volar. Los globos de aire caliente son los tipos más comunes y se componen de una gran bolsa de tela (la vela) y una barquilla o cesta para los pasajeros. El aire dentro de la vela se calienta con un quemador, haciéndolo más ligero que el aire circundante y permitiendo que el globo se eleve. Los globos aerostáticos no tienen propulsión propia y se desplazan con las corrientes de aire.