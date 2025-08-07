Kicillof en Zárate: “estamos transformando la presencia del Estado en el interior de la provincia”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este miércoles la Casa de la Provincia del municipio de Zárate, junto a la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Seguridad, Javier Alonso, y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; la Diputada Nacional Agustina Propato; el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni y primer candidato a diputado por la segunda sección; y el concejal Leandro Matilla.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Desde que iniciamos nuestro mandato llevamos adelante la política de construir espacios para facilitar el acceso y la gestión de trámites de los vecinos y vecinas de todos los municipios”. “Apuntamos a que en todos los distritos se centralicen las prestaciones en un solo edificio y se mejoren también las condiciones de trabajo: estamos transformando la presencia del Estado en el interior de la provincia”, añadió.

“En Zárate se están sufriendo despidos y hay muchos trabajadores que están atravesando momentos difíciles como consecuencia de las políticas económicas de un Gobierno nacional que ajusta y paraliza todas las obras”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Mientras el Presidente dice que solo tiene que ocuparse de la macroeconomía, aquí vemos lo mismo que está pasando en todo el país: cada vez son más las familias que no pueden llegar a fin de mes”.

La sede permite brindar una atención más eficiente al centralizar los trámites y prestaciones de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas y el Instituto de Previsión Social (IPS). Además, cuenta con delegaciones de los ministerios de Trabajo y de Mujeres y Diversidad; una ludoteca del Instituto Cultural y elementos para la separación de residuos.

Por su parte, Álvarez Rodríguez subrayó: “Los objetivos de esta política son hacerle la vida más fácil a cada vecino y vecina, y que los trabajadores puedan desempeñar sus tareas en las condiciones adecuadas”. “Este es un ejemplo de un Estado eficaz y eficiente, que está cerca de la gente para brindar respuestas”, agregó.

Desde su apertura, los y las vecinas de Zárate pudieron resolver más de 40 mil trámites en las nuevas instalaciones. Se trata de la Casa de la Provincia N° 13 inaugurada en distintos municipios desde el inicio de la gestión.

Por último, Kicillof remarcó: “Se viene una elección y construimos un instrumento para que sea el pueblo el que le diga basta y le ponga un freno a Milei: con la boleta de Fuerza Patria las y los bonaerenses vamos a defender el salario, el trabajo y la producción”.

Estuvieron presentes también el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; la presidenta del IPS, Marina Moretti; los subsecretarios de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio y de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria, Cristian Amarilla; la diputada nacional Agustina Propato, el diputado bonaerense Carlos Puglelli; el intendente de Baradero, Esteban Sanzio, la Directora de Programas Especiales para la Igualdad de Género del Ministerio de Mujeres y Diversidad, Evelyn Flores; y la dirigenta Gabriela Trupia.

Agustina Propato destacó el trabajo de La Casa de la Provincia: “se atendieron más de 40 mil trámites”

La Diputada Nacional Agustina Propato acompañó al Gobernador Kicillof, en el acto de oficialización del funcionamiento de La Casa de la Provincia en Zárate que viene realizando una intensa labor desde septiembre del año pasado.

“Todos los días el equipo de trabajo de La Casa de la Provincia pone de su esfuerzo para atender a los vecinos y que de esta manera encuentren respuestas a las demandas sociales” expresó la legisladora nacional quien de forma articulada con Provincia gestionó la apertura de la sede local en septiembre del año pasado. Además sostuvo que “ya se atendieron más de 40 mil trámites de forma ágil y con todos los organismos en un solo lugar, una obra pública clave, una inversión desarrollada por este gobierno bonaerense”.

Propato también apuntó contra el Gobierno Nacional e instó a defender “nuestra ciudad, que es pujante, rica industrialmente, nuclear, portuaria, conectada con otras provincias, estamos en un contexto muy serio y el mensaje es que la Patria se defiende y por eso en estas elecciones legislativas realizamos este llamado a constituir una fuerza poderosa que le ponga un dique de contención a un modelo de ajuste, de desindustrialización y pobreza que es el modelo de Milei”.

La Casa de la Provincia concentra las delegaciones del Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social (IPS), la Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires (ARBA), el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), el Instituto Cultural y los ministerios de Trabajo, Ambiente y de las Mujeres y Diversidad.

Diego Nanni, primer candidato a legislador: “Un Estado presente para resolver los problemas de la gente”

Acompañando al Gobernador bonaerense Axel Kicillof en el acto institucional-electoral de calle Andrade Zárate, el primer candidato a legislador por la Sección Electoral de Fuerza Patria e Intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni dijo ayer a los medios locales entre los que se encontraba LA VOZ que su intervención al lado del mandatario obedecía a “esta demostración de la Gestión, que es hacer, es estar presente, es traer los organismos a disposición de la gente”.

“Queremos demostrar estos gestos, estas decisiones políticas a la gente, de un Estado presente, que dice presente para resolverle los problemas a la gente”. Estamos presentes porque bancamos, sostenemos y apoyamos estas iniciativas”, concluyó Nanni.