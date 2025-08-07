Los hermanos Passaglia inauguran local de HECHOS en Zárate tras visitar Capilla del Señor

Junto a todo el equipo de trabajo, Manuel Passaglia candidato a diputado provincial por HECHOS estuvo en la inauguración de la sede en Zárate.

“Hoy Zárate está en un estado de abandono muy grande. Quiero estar en el Concejo Deliberante para resolver los problemas de los vecinos”, manifestó la primera candidata a Concejal Silvina Román.

“Lo más doloroso es que la gente ya se acostumbró a vivir mal. Tenemos 48 asentamientos, barrios enteros sin agua, sin cloacas, sin asfalto, con plazas destruidas y calles intransitables. La inseguridad crece todos los días y la iluminación es deficiente. Vivo a 10 cuadras de la intendencia y no tengo agua corriente. Tenemos un Intendente que no gobierna. Es momento de hacer un cambio, de estar mejor, y es con hechos, no con palabras”, agregó.

Como viene pasando en varias ciudades, las listas que armaron terminan siendo un acomodo político, más que una lista pensando en el progreso. “El segundo candidato de la lista oficialista hace un año le hacía campaña a Kicillof. Hoy en Zárate gobiernan a los tumbos, lejos de la gente y buscando perpetuarse en el poder a toda costa”, afirmó Román.

“En San Nicolás, Manuel Passaglia demostró que, con hechos y acciones concretas se puede mejorar la ciudad. Por eso, este espacio se denomina HECHOS, porque es la única manera de poder progresar y Zárate tiene todo para lograrlo”, enfatizó la candidata.

Por su parte, Manuel Passaglia aseguró que “lo único que le mejora la vida a todos ustedes, son los hechos concretos, son los resultados. Nosotros venimos de ahí, de escuchar al vecino y ser parte de eso, es la razón por la que lanzamos este espacio”.

Para finalizar, Passaglia manifestó que “por eso, cuando les dicen a los vecinos de Zárate que no pueden mejorar, que no pueden darle respuesta a los problemas que tienen, es todo verso, son excusas. Entonces, lo que va a pasar es que esta lista, este equipo de trabajo va a llegar al Municipio y van a ser parte del Ejecutivo de Zárate”.