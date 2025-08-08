Trabajos de Aguas en Covepam VI sigue el plan de mejora del servicio

Las obras realizadas en el barrio Covepam 6, consistieron en la realización de una nueva perforación ubicada en Av. Antártida Argentina y calle 40, la misma entrega un caudal de 70 m3/hora extra, al caudal existente en red de distribución instalada. Con esta acción, y la interconexión del nuevo pozo, el barrio pasó de tener una presión en domicilios de 3 metros, a una de más de 12 metros, permitiendo que con el excedente se logre inyectar más caudal a la cañería de distribución de la avenida mencionada mejorando significativamente la provisión de Agua Potable.

“Empezamos a trabajar hace meses en este barrio, los vecinos sufrieron las consecuencias de la falta de agua por más de 10 años. Hemos invertido mucho, es uno de los 8 pozos que estamos instalando en diferentes puntos clave de la ciudad. La particularidad es que este pozo estará monitoreado desde la sala de control de Endeza, los trabajadores de Aguas de Zárate están presentes en la zona intentando llevar respuesta constantemente al vecino, hoy tienen agua, esto se replica en muchos lugares. En este barrio solo quedan resolver algunas conexiones domiciliarias. La realidad del barrio ya está cambiando, y estamos cumpliendo con lo que nos propusimos con el equipo”, concluyo Matzkin.

Hasta allí se dirigió el Intendente Marcelo Matzkin, junto al Presidente de Endeza, Alejandro Semmartin.