Emotivo acto de egresados del Plan Fines

En la jornada del jueves pasado y en las instalaciones del CENS N° 451 se llevó a cabo un nuevo acto de egresados correspondiente al primer cuatrimestre del Plan Fines (Finalización de Estudios Secundarios).

Los estudiantes formaron parte de las comisiones que funcionan en las sedes: EEP 26, EEP 23, Soc. de Fomento SAN Miguel, La Causa ( ex Libres del Sur), y las de Contexto Isleño, quienes recibieron medallas y diplomas que fueron gestionadas por la Diputada Nacional Agustina Propato.

Acompañados de sus familias y docentes, entre alegría, aplausos y lágrimas de emoción los 75 egresados celebraron la finalizaron de su trayecto educativo secundario. En ese marco también se transmitieron los saludos de la Directora de la Modalidad Prof. Silvia Vilta y de la Jefa Distrital, Lic. Sonia García.

Además felicitaron a los nuevos egresados del primer cuatrimestre del programa la Inspectora de la Dirección de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores dependiente del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Dra. Miranda Giselle; la Directora del CENS, Dra. Andrea Vaz; la Coordinadora Distrital de Fines, Prof. Gabriela Moreyra y el referente técnico territorial, Lic. Nahuel Rivas Karlic. También asistieron la Consejera Escolar (Fuerza Patria), Desiree Ayala; las referentes de la ONG Mujeres Solidarias, Ana Almiron y Marta Recalde; la referente de La Causa, Prof. Zulma De Angelis; de La Patria es el Otro, Norma Pura y de la Unión Vecinal de San Miguel, Victoria Morató.

Plan Fines

El Plan Fines es una propuesta educativa del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, dependiente de la Dirección de Políticas Socio Educativas. Su objetivo es brindar una oportunidad gratuita y semipresencial a jóvenes mayores de 18 años y adultos para que puedan obtener su título de nivel primario y/o secundario. El programa ofrece un valioso acompañamiento de docentes tutores, tanto para quienes adeudan materias como para aquellos que optan por cursar el ciclo completo, facilitando así el acceso a la educación y la superación personal.