Mas de 5 mil chicos disfrutaron de las vacaciones en el Forum

Entre las muchas actividades culturales, deportivas y recreativas gratuitas que programó la Municipalidad de Zárate para las recientes vacaciones de invierno, se destacaron los diversos espectáculos infantiles que se desarrollaron en el Forum Cultural, durante las dos semanas de receso escolar. Según informó el secretario de Cultura, Julio Belando, la programación de este espacio no sólo se basó en el estreno del musical infantil “El elefante Trompita”, sino que tuvieron lugar casi todos los artistas locales que trabajan para los niños tanto en Zárate como en Lima, y que dieron jerarquía a este tradicional ciclo invernal que , año tras año, convoca a las familias y que esta vez sólo en el Forum atrajo a unos cinco mil espectadores, con todas las funciones colmadas.

Shows y atracciones artísticas como El mundo de los niños, de Gustavo Parodi, la obra local Dispayabucos ,a cargo de Viky Velli, Patricia Puente, Silvina Vázquez y Pablo Nash, el grupo de teatro infantil Alam de Proa, con más de 20 jóvenes que dirige Rosana Tisera y su obra “Rojinieves y el príncipe encantado” y los artistas y músicos de circo Rompiendo Rutinas, de destacada actuación nacional y que residen en Escalada formaron parte de una programación de lujo que disfrutó un público ávido de propuestas artísticas.

La última semana, como ya se informó, tuvo lugar el estreno nacional de una obra que seguramente hará historia como “El elefante Trompita, un zarateño de corazón”, en homenaje a Tito Alberti, de la mano de otra zarateña talentosa como Marisé Monteiro y Nacho Medina.

Julio Belando agradeció a todo el público local que participó de toda esta actividad en el Forum Cultural y las realizadas también en el DAM y en Lima, a los artistas locales y al intendente Marcelo Matzkin, que apoya todas las expresiones artísticas y las manifestaciones culturales de nuestra comunidad.