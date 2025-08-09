Natalia Blanco junto a Milei en un barrio de La Matanza dieron inicio a la campaña electoral

La candidata a diputada de La Libertad Avanza por la segunda sección electoral, la zarateña Natalia Blanco, acompañó el jueves pasado al presidente Javier Milei en una recorrida por un barrio de La Matanza, donde mantuvieron contacto directo con los vecinos y dieron formal inicio a la campaña electoral de cara a las próximas elecciones legislativas.

Durante la visita, Blanco destacó la importancia de “estar en la calle, escuchar a la gente y llevarles soluciones concretas a sus problemas reales, el presidente Milei bajó la inflación y hoy nuestro país va en el rumbo correcto”.

Subrayó que el trabajo conjunto con el presidente busca “transformar la realidad de los argentinos desde el Congreso, con leyes que devuelvan la libertad y la seguridad a nuestras comunidades”.

Milei, por su parte, agradeció el respaldo de los vecinos y valoró la presencia de dirigentes como Blanco en el territorio: “Con personas comprometidas y valientes vamos a poder llevar adelante el cambio profundo que la Argentina necesita”.

La jornada incluyó reuniones con comerciantes locales, recorridas por centros comunitarios y diálogos con referentes barriales. Según Blanco, la prioridad de su agenda legislativa estará centrada en “la seguridad, la reducción de impuestos y la defensa de las libertades individuales”.

El acto simbólico en La Matanza marca el arranque formal de la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, con actividades previstas en distintos municipios en las próximas semanas.