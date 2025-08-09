Siniestro vial grave en Isla Talavera

Ocurrió en torno a las 19, a la altura del km 98 de Ruta Nacional 12, dentro del Complejo Zárate – Brazo Largo.

Un vehículo particular finalizó en una cuneta del lugar. Las primeras informaciones suministradas a LA VOZ dieron cuenta de una persona fallecida y al menos cinco heridas, ingresadas al hospital campanense.

El tráfico estuvo Interrumpido en sentido a la Rotonda, con un vasto procedimiento de Seguridad Vial.