Silvina Román, candidata a concejal en Zárate: “Queremos transformar la ciudad” 

La primera candidata a concejal por HECHOS en Zárate, Silvina Román, manifestó que “desde el aula aprendí a transformar realidades, ahora quiero hacerlo también desde la política. Desde ya, sin perder nunca la cercanía ni la vocación con el servicio”.

“Zárate tiene un estado de abandono muy grande y con nuestro equipo de trabajo podemos cambiar eso con hechos concretos, tal como dijo nuestro primer candidato a diputado provincial y referente del partido, Manuel Passaglia. Es momento de que nuestra ciudad esté mejor”, agregó la candidata.

Por su parte, Manuel Passaglia enfatizó que “cuando les dicen a los vecinos que no se puede hacer más por Zárate, son excusas. Nosotros venimos de hacer grandes cambios en San Nicolás, con hechos logramos transformar una ciudad. Vamos a hacer lo mismo en la provincia”.

La sede partidaria de HECHOS, se encuentra en calle Bolívar 885, esquina Avellaneda. Los vecinos pueden acercarse a conocer las propuestas y dialogar con los candidatos.