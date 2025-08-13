Juicio contra el ex marido deJulieta Prandi: se espera para hoy el veredicto en los Tribunales de Campana

Para hoy a las 11 hs. está prevista, en los Tribunales de Campana, la lectura del veredicto en el juicio que se lleva adelante contra Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, acusado de abuso sexual y violencia psicológica.

Tal como informara este diario, durante la jornada del viernes se cerró la etapa de alegatos de las partes y la fiscalía, encabezada por el Fiscal Departamental Christian Fabio, quien pidió 20 años de prisión, para el empresario Contardi.

Durante la semana pasada tuvieron lugar varios testimonios, entre ellos algunos más contundentes, además del relato de la víctima, Julieta Prandi. En diferentes días declararon testigos, entre ellos, el jefe de seguridad del barrio privado, donde vivieron el acusado y la denunciante, y una psicóloga, quien sustentó la posición de la modelo.

Resultó llamativa la declaración del abogado de la defensa quien manifestó que ‘En realidad no la violó tantas veces’”, que en el alegato final sostuvo que ‘estos hechos no pasaron, son mentira. Y si pasaron, en realidad no la violó tantas veces, la violó una sola vez y de forma prolongada’”, detalló.

