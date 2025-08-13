El Gobierno unificó el nombre a”Día del Niño” y fijó la fecha

¿Día del Niño, de la Niñez o de las Infancias? El Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la declaración del “Día del Niño” el tercer domingo del mes de agosto de cada año.

La definición oficial va a contramano del uso del Día de las Infancias que se había promovido gubernalmente en el año 2020 para hacer la jornada más inclusiva.

Con la firma de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, y el presidente Javier Milei, la administración nacional publicó el decreto indicando que “constituye una tradición arraigada en nuestro país la celebración de una festividad dedicada a los niños, conocida como “Día del Niño”, que se lleva a cabo el tercer domingo del mes de agosto de cada año”. De esta manera, se celebrará el próximo 17 de Agosto.

Además, se destacó que “dicha tradición promueve la concientización sobre los derechos de los niños, incentiva su entretenimiento y pone el foco en la importancia de su rol en la sociedad argentina”.

En 2020, durante la gestión de Alberto Fernández, la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación había promovido una nueva denominación para este día, que pasó a llamarse “Día de las Infancias”.

El objetivo era hacer más inclusiva y abarcativa esta celebración.

¿Por qué se celebra el Día del Niño?

La celebración del Día del Niño tiene sus raíces en la recomendación de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1954, que propuso dedicar un día a fomentar la fraternidad y la comprensión entre niños y niñas de todo el mundo, promoviendo su bienestar mediante actividades sociales y culturales.

El propósito principal de este día es celebrar pero también recordar que los niños y las niñas son uno de los grupos más vulnerables frente a las crisis sociales, económicas y políticas.

Por eso, la jornada busca concientizar sobre la importancia de garantizar sus derechos fundamentales, como el acceso a la salud, la educación y la protección, independientemente de dónde hayan nacido.

¿Cuándo es el Día Internacional del Niño?

Si bien cada país elige la fecha que considera más adecuada para esta celebración, la ONU estableció el 20 de noviembre como el Día Universal del Niño, conmemorando la aprobación en el año 1959 de la Declaración de los Derechos del Niño.

Más tarde, en 1989, se acordó la Convención sobre los Derechos del Niño, que es vinculante para los países firmantes, incluyendo Argentina.