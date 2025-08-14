Cuánto cobrarán las autoridades de mesa en las elecciones

Las personas designadas como autoridades de mesa y delegados electorales recibirán una remuneración fijada por el gobierno bonaerense.

El Decreto Nº 1567/2025 establece un pago de 40.000 pesos para cada autoridad de mesa que cumpla funciones.

Quienes participen además en las capacitaciones organizadas por la Junta Electoral percibirán un adicional de 40.000 pesos, totalizando 80.000 pesos por jornada. Los delegados en los centros de votación obtendrán 120.000 pesos.

CÓMO SERÁ EL PAGO

El pago se realizará mediante Cuenta DNI o por ventanilla del Banco Provincia de Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre. Treinta días después de los comicios, la Junta Electoral publicará la nómina de quienes cumplieron las funciones y realizaron la capacitación correspondiente, lo que garantiza la transparencia en el pago de viáticos electorales.

CAPACITACIONES

Comienzan las capacitaciones presenciales destinadas a las ciudadanas y ciudadanos designados como autoridades de mesa para las elecciones provinciales del 7 de septiembre, comicios en los que se renovarán cargos legislativos tanto a nivel provincial como municipal. La fecha de inicio está definida para el próximo jueves 21 de agosto.

La propuesta, que contará con la participación de 34 instituciones universitarias, se desarrollará hasta el 5 de septiembre y permitirá que las autoridades de mesa opten por la modalidad presencial, ya sea como alternativa o complemento de la capacitación virtual.

En ese período se dictarán 264 cursos en sedes universitarias y en espacios de instituciones públicas provinciales. Las capacitaciones estarán a cargo de docentes de cada universidad y de personal de la Secretaría Electoral.

Inscripción

Las inscripciones se realizan en www.capacitacionelectoral.gob.ar, eligiendo la opción “Autoridades de Mesa – Provincia de Buenos Aires” y luego “Capacitación Presencial”. Otra vía de acceso es a través de www.padron.gob.ar/cne_turnos