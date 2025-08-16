Manuel Passaglia cerró la recorrida por los 15 distritos de la sección en San Andrés de Giles

El candidato a diputado provincial por HECHOS, Manuel Passaglia, cerró la recorrida de los 15 distritos que componen la Segunda Sección Electoral en San Andrés de Giles. En una intensa reunión con el equipo de trabajo y dialogando con vecinos, Passaglia remarcó la importancia de la participación electoral para lograr la transformación de cada ciudad.

“Venimos a demostrar que, con hechos concretos, San Andrés de Giles puede funcionar. Es posible que todos los vecinos estén mejor. Las excusas nosotros las dejamos atrás, logramos la transformación de San Nicolás y vamos a hacer lo mismo en cada distrito de la provincia. Este es el primer paso, San Andrés de Giles tiene un equipo de trabajo que cree en escuchar y resolver las problemáticas de los ciudadanos”, manifestó Manuel Passaglia.

En su recorrida, junto al equipo de trabajo de Giles, Passaglia se reunió con vecinos para escuchar las problemáticas que los atraviesan. “Les cuento que HECHOS, lo hicimos podridos de ver siempre las mismas caras, los mismos políticos, que se viven peleando entre ellos y que para todos los vecinos no cambia absolutamente nada”, enfatizó Passaglia.

“Tenemos la alternativa este 7 de septiembre de lograr un verdadero cambio para todos. Aquí están Martín Banfi, Romina Bondino y todo un equipo que quiere que San Andrés de Giles sea una ciudad que funcione”, cerró Manuel Passaglia. Este miércoles, continuará su agenda en Lima, Zárate, para seguir recorriendo cada punto de la sección.