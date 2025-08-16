Entrevista con el ex intendente Osvaldo Cáffaro

El día que ganó su título mundial, el boxeador Maravilla Martínez cuenta que tenía 1060 llamadas en su celular. “El día que perdí, tuve 3, una de un desconocido y dos de mi madre. Eso puso todo en su sitio”, contó el deportista argentino.

Cuando Osvaldo Cáffaro era intendente, en esos 16 años, era solicitado, lo llamaban, le reclamaban, lo felicitaban. Pero era muy solicitado. A los pocos días de dejar la intendencia, el 10 de diciembre de 2023, sólo un puñado de gente le seguía respondiendo los mensajes. De hecho, muchos funcionarios que le juraron lealtad al proyecto político y de gestión, se quedaron en sus cargos, bajo el gobierno de Matzkin, y tampoco le respondieron sus mensajes.

Su agrupación política vecinal, llamada “Nuevo Zárate”, tocó fondo. Mucha gente emigró, otra desapareció. Pero en su mayoría le dieron la espalda. Eso, comenta en la nota, que hoy lo fortaleció. Le dio sabiduría. “Volví a mi estudio. Como todos saben, soy maestro de mayor de obras y regresé a mi oficio, como he hecho en las otras veces que no me votaron para cargos públicos, como cuando fui diputado provincial, concejal o en las anteriores candidaturas a intendente en las que perdí”, comentó el ex intendente Cáffaro, sentado tranquilo en su escritorio del estudio ubicado en barrio Pitrau. Aparenta tranquilidad, en una actitud descansada, sin el trajín diario en el cual se vio envuelto en los últimos 16 años cuando fue jefe comunal.

Se lo ve poco, se lo vio poco, y no estuvo en el foco de la política local. “Me dediqué a ver, a contemplar, a escuchar. Por eso no salí a hablar pese a que me pegaron muy mal por mi gestión. Aprendí a ver la dimensión de las cosas en este tiempo fuera del poder”, reconoció el ex intendente. “Durante casi dos años no hablé porque me pareció una falta de respeto hacia Matzkin. Pero él se cansó de hablar mal de la gestión como si todo lo hecho estuviese mal. Primero, tenés que hacer para comparar, y luego criticar. A mí me criticaron porque hice. Les pido que en vez de criticar hagan algo. La ciudad está triste; Zárate retrocedió con Matzkin”, criticó Cáffaro. Y avanzó: “después de casi dos años puedo decir que no se hizo nada, existe un desgobierno, no se hizo nada. Retrocedimos. Falta equipo de gobierno y falta de política en cuanto a la resolución de los problemas. No se resuelve nada, no hay planes nuevos. Hay una mala administración de los fondos. Qué pasó con Costa Grande, Ciudad Rayuela, Costa Joven, Presupuesto Participativo. Hoy el Centro de Gestión del Conocimiento está cerrado con candado ¿Por qué se cortó todo eso? ¿Dónde están los recursos? Se puede criticar pero haciendo, levantando la supuesta vara baja que dejé luego de 16 años ¿Qué se hizo hasta ahora mejor a lo que hicimos nosotros?”, evaluó el ex diputado provincial, concejal e intendente de la ciudad.

Actualmente, acompaña y promueve a la lista 612 para candidatos a concejales, encabezada por el ex funcionario, Julián García. Lo hace desde Nuevo Zárate, agrupación que será su base para volver a postularse a la intendencia. “Estamos haciendo un nuevo equipo, con ideas nuevas. Se está acercando gente y decidimos volver a la política porque nos gusta el trabajo, nos gusta hacer cosas por la ciudad que queremos”, agregó.

Al mismo tiempo, destacó que como agrupación también busca aglutinar a la centroizquierda política en contra de la restauración conservadora que se ve hoy en el mundo, en América Latina, en Argentina y en Zárate. “Sabemos hacer las cosas, nos gusta trabajar para la ciudad. En mi gestión, todos los fines de semana había actividad y hoy vemos que falta cultura, deporte, representación y sentido de pertenencia a la ciudad”, concluyó el ex intendente Cáffaro.

Cáffaro sobre política

“Me sentí traicionado por Kicillof. En la campaña anterior vino tres veces en dos meses cuando antes ni pisó Zárate. Vino, hizo campaña bajando recursos económicos para apoyar a Propato y no me respetó como intendente. Nadie fue capaz de hacer las cosas que hizo con tal de sostener a una candidata a intendente, en este caso Agustina Propato”.

“El gobierno de Cristina nunca me tuvo confianza por no ser peronista. Jamás escondí la boleta ni hice nada en contra del kirchnerismo.”

“No tenemos partidos políticos fuertes. Hemos vaciado los partidos. Hoy no se discuten ideas sino espacios de poder. Y toda la sociedad es responsable de estar como hoy estamos en materia política. Hoy Milei está, porque hicimos las cosas mal”.

Sus críticas a la gestión municipal

“Matzkin se mandó un impuestazo del 300 % y ahora lo mete en una caja que se llama servicios generales para levantar la ciudad. Y lo concreto es que la ciudad está cada vez peor”.

“Decían que el viaducto se inundó porque me robé las bombas. Lo concreto es que el viaducto se inundó porque esta gestión no lo limpió ni lo mantuvo”.

“Cada año de no gestión, como el año pasado y éste; significa cuatro años de gestión. O sea que perdimos ocho años. El cambio fue retroceder”.

“Solucionan todo echando culpas a mi gestión o a la tormenta de hace casi dos años”.