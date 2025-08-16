Match point electoral: Propato – Furlán

Días atrás LA VOZ informaba de la oficialización de la lista con que FUERZA PATRIA competiría en las elecciones del mes de setiembre. Sin embargo la Junta Electoral, órgano en el que se presentan dentro de los plazos previamente establecidos, las planillas con firma ológrafa de los candidatos, fue notificada de una medida cautelar, dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Campana, que es el competente para entender en estas cuestiones, por la que se resolvió “:I.- Hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires que en el término de seis (6) horas de notificada proceda a arbitrar los medios necesarios para incluir a las actoras: Ana María Almirón, María Gabriela Moreyra, Natalia Desiree Ayala y Norma Carmen Pura en la nómina de candidatos en la Alianza Fuerza Patria, Distrito Zárate, en los cargos de: concejal titular en segundo, cuarto y sexto orden, respectivamente, y de primera consejera escolar titular, de conformidad con la presentación oportunamente efectuada por el apoderado del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires relativa a la subsanación de datos”.

La cautelar fue firmada por el Juez Subrogante del Juzgado Contencioso de Campana, Dr. Juan Bazzani, en el marco de los autos caratulados “ALMIRON ANA MARIA Y OTROS C/ JUNTA ELECTORAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA – OTROS JUICIOS”, que además de la primera citada , fue promovida por María Gabriela Moreyra, Natalia Desiree Ayala y Norma Carmen Pura.

La acción promovida por las mencionadas dirigentes pertenecientes al espacio de la Diputada Nacional Agustina Propato, exhibe el descontento y la evidente disconformidad con la integración de la lista presentada ante la Junta Electoral, por parte de la los espacios que componen el complejo entramado del Partido Justicialista local que consideran haber sido ignorados y que se incumplió con la normativa electoral lo que las llevó a demandar ante la Justicia Departamental, situación que es análoga en otros distritos de la Provincia. A nivel local, pone de relieve la disputa de dirigentes locales de relevancia nacional como lo son la Diputada Nacional Propato y el dirigente gremial Abel Furlan.

Agustina Propato. Abel Furlán.