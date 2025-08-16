Natalia Blanco con Javier Milei en el lanzamiento de la campaña bonaerense en La Plata

En una jornada cargada de simbolismo, la concejal de Zárate y primera candidata a diputada provincial por la Segunda Sección Electoral, Natalia Blanco, estuvo al lado del presidente Javier Milei durante el acto de lanzamiento de la campaña bonaerense de La Libertad Avanza, celebrado el jueves pasado en el Club Atenas de La Plata y fue protagonista de uno de los discursos centrales.

El evento fue el escenario para la presentación oficial de los ocho cabezas de listados por las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. Con el contundente lema de campaña “Kirchnerismo Nunca Más”, Milei buscó transmitir un mensaje de renovación política y confrontación con el modelo kirchnerista que históricamente gobernó la provincia .

Blanco, junto a figuras como Diego Valenzuela, Maximiliano Bondarenko y Francisco Adorni, subió al escenario como símbolo del nuevo liderazgo libertario. Aunque el principal orador fue el presidente, varios candidatos estuvieron presentes para vincular sus candidaturas con el impulso presidencial y capitalizar su arrastre electoral .

Este llamativo cambio de estrategia -ceder parte del protagonismo a los candidatos seccionales- fue diseñado para reforzar el vínculo entre la figura central de Milei y los postulantes del territorio bonaerense. Así, Natalia Blanco adquirió una visibilidad clave a nivel provincial y nacional y posiciona a Zárate como un lugar con más relevancia en la política argentina.

Durante el acto, Milei lanzó duras críticas al gobernador Axel Kicillof, lo calificó como “enano comunista” y lo acusó de haber convertido a la provincia en “una vergüenza nacional”. Además, convocó a los bonaerenses a votar como un “acto de defensa personal”, advirtiendo que quedarse en casa no es una opción.

Por su parte Blanco, enfatizó que “los gobiernos kirchneristas cuidan más a los delincuentes y castigan a quienes nos protegen, y de lo único que se preocupan es de mantener en el Estado a los vagos de La Cámpora.”

Diego Valenzuela y Natalia Blanco. Lanzamiento de campaña electoral de LLA en el Club Atenas de La Plata.