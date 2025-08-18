Miguel Morano: “en Zárate Fuerza Patria es Leandro Matilla”

LA VOZ habló con Miguel Morano. En una entrevista exclusiva con nuestro medio, el hijo del ex intendente Oscar Morano, Miguel es abogado, Congresal del Partido Justicialista, y como dirigente local expresó su opinión con relación a la realidad política local, a las divergencias entre distintos sectores del peronismo con la lista de concejales y a lo que sucede a nivel provincial y nacional.

De esto último dijo que: “EL PODER NO ES PARA LOS IMPROVISADOS” y Milei está rodeado de ellos.

LA VOZ- ¿Cuál es hoy la situación en el seno de FUERZA PATRIA EN ZARATE con respecto a la lista de concejales?

-Morano: Es un tema terminado y por consenso de todos los sectores que componen la Alianza Fuerza Patria quien va primero en la nómina de candidatos es quien tiene más capacidad de conducción, fortaleza electoral y liderazgo natural del Peronismo de Zarate, Lima, Escalada y Zona de Islas, que es el Dr. Matilla, osea, el tema de la presentación de listas, plazos, nombres, etc.etc., es un tema terminado. a otra cosa. es la mejor lista que cualquier persona que se sienta afectada por las polúticas de Milei debe utilizar para canalizar su descontento.

LA VOZ – Cuál es el eje de las propuestas de Uds. para estas elecciones y para las nacionales?

-Morano: Con respecto a la campaña para este 7 de septiembre, todo el mundo a repartir la boleta de Axel Kiciloff, Diego Nanni primer candidato a Diputado Provincial por la segunda sección electoral y Leandro Matilla 1 primer candidato en Zárate. Debemos entender que está en juego el futuro y el presente de nuestra República, que tenemos que defender a todos los bonaerenses de los ataques del gobierno nacional reteniendo fondos que son de la provincia de Buenos Aires por ley, para la seguridad, la salud, la educación, etc. Y con relación a las nacionales debemos entender que es Milei o la vigencia del ordenamiento jurídico de nuestra República, Milei o la clausura de la división de poderes a través de su vergonzosa pelea que tiene con todo el Congreso de la Nación Argentina, es Milei o el desarrollo de las Provincias ya que las está destruyendo lisa y llanamente, es Milei o los derechos y la vida misma de los jubilados, es Milei o el Hospital Garrahan, es Milei o las universidades públicas porque LLA y el Pro- ahora violetas quieren arancelarlas, es Milei o una Argentina con producción e industria Nacional, es Milei o los derechos de las personas con discapacidad. Es Milei o una Argentina con ciencia y tecnología, es Milei o una economía sana, sustentable y fiscalmente equilibrada y no esta especie de puesta en escena mediática de un supuesto orden fiscal que tiene más que ver con un buen dibujo que es presentado en los programas televisados tipo unidades básicas violetas que se presentan ante la sociedad como “ periodistas independientes” que con la realidad fáctica de los parámetros de la macro que por lo cierto de todos los penales que patearon, hasta a no metieron uno, solo basta darse una vueltita por algún supermercado y mirar los precios de los alimentos en comparación con el salario en proporción mes a mes.

LA VOZ – Bien y específicamente volviendo a Zarate. ¿Qué se juega este 7 de septiembre?

–Morano: En principio aclaremos algunos temas. En nuestra ciudad la única lista que verdaderamente se enfrenta a Milei y a los candidatos de Milei en Zarate, es la de Fuerza Patria-Matilla y con respecto al resto se observa que la mayoría son simpatizantes del PRO-LLA (todos violetas ahora) antes eran lo globos amarillos, es decir, para ganarle a Milei, el único vehículo electoral viable en Zarate es Matilla. PUNTO. También se destaca un reordenamiento del peronismo y de muchas otras fuerzas nacionales y democráticas que para la toma de decisiones y la dinámica política se vuelve a poner en el centro de la discusión y el debate público la identidad vecinal como de los tarateños, limeños y bonaerenses y para cerrar, después de 20 años el justicialismo local va a volver a ganar en zarate por una sencilla razón. Con la realidad se puede hacer muchas cosas, lo único que no se puede hacer es negar sus efectos y la política de Milei arrojó todos efectos negativos.