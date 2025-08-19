Osvaldo Cáffaro es candidato a diputado nacional

El ex intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro, será candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones de octubre.

Lo hará con la lista de Provincias Unidas, la cual está encabezada por Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, Danya Tavela, Alfredo Lazzaretti y Andrea Almenta. El ex jefe comunal ocupa el séptimo lugar en la misma.

PANORAMA DE PROVINCIAS UNIDAS

En un escenario de fuerte polarización, Provincias Unidas busca ser una de las alternativas de centro que conquiste el voto de los electores descontentos con las dos principales fuerzas que disputan la elección (el peronismo y La Libertad Avanza). En ese escenario, la coalición armada por un grupo de gobernadores presentó su propia lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires.

La lista está compuesta por figuras conocidas principalmente del radicalismo y el peronismo díscolos.

Tras la presentación de la lista, Randazzo aseguró que este armado “es una construcción colectiva que busca unir a los argentinos y dejar atrás los extremos”, para empezar “un camino que puede cambiar la Argentina”.

Cabe recordar que Provincias Unidas es la coalición creada por los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz).