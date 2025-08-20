Cambios en los lugares de votación: aconsejan chequear en el padrón

Los votantes que no chequeen el lugar de votación antes de ir a hacerlo el 7 de septiembre, cuando sean las elecciones legislativas en la provincia, podrían encontrarse con un cambio imprevisto que les complicará el domingo.

Cabe recordar que la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires publicó el padrón que regirá donde muchos vecinos ya descubrieron que deberán sufragar en puntos diferentes a donde habitualmente lo venían haciendo.

Por eso, como en cada elección se recomendó además chequear los datos ante los posibles cambios. El padrón se puede consultar a través del sitio web del organismo.

El ministro de Gobierno, bonaerense Carlos Bianco, explicó que el Juzgado Federal con competencia en materia electoral hizo un trabajo muy profundo de revisión de la asignación de electores por escuelas. “Son muy pocas escuelas las que han variado entre una elección y otra, menos del 5%”.