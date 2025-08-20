Recórd de precipitaciones en la ciudad

Desde la madrugada del martes y hasta bien entrada la tarde de ayer, toda la zona sufrió intensas precipitaciones que obligaron a suspender clases en colegios públicos y privados de la ciudad como así también modificar cronogramas habituales de eventos al aire libre.

De hecho, los primeros registros indicaron que se trató de precipitaciones con niveles récord para la zona; dado que cayeron 73 milímetros superando ampliamente el registro histórico anterior para el mismo mes de agosto de 70. En Lima, las lluvias fueron más fuertes aún; entre 85 y 95 milímetros.

Barómetro Argentina seguirá monitoreando la situación y desde el municipio emitieron un alerta local para ayudar a familias que vivan en barrios anegados o a la vera del río Paraná.

Agua acumulada en Paso y Avenida Anta.