Silvina Román: “Zárate no está condenada al abandono”

La candidata a concejal por Hechos, Silvina Román, intensifica sus actividades de campaña de cara a las elecciones del próximo 7 de septiembre, donde buscará un lugar en el Concejo Deliberante para impulsar un cambio profundo en la ciudad.

Junto al segundo candidato a concejal del distrito, Luis Luna, recorrieron distintos barrios de Zárate para ver de primera mano los problemas que enfrentan los zarateños cuando llueve en el distrito.

Tras visitar los barrios 6 de Agosto, El Guachito, Irigoyen, San Javier, Juana María y Cementerio, la candidata de Hechos constató que en todos ellos las calles quedaron anegadas y, en algunos casos, el agua ingresó a los hogares de los vecinos.

“La situación de infraestructura en Zárate es crítica. Es un espanto lo que Matzkin está haciendo con la ciudad. No hay planificación ni mantenimiento y eso castiga a miles de vecinos cada vez que llueve”, afirmó Román.

La candidata a concejal sostuvo que “no estamos condenados a vivir así, otra forma de gobernar es posible: con gestión, con presencia, con hechos”.

“Tenemos la obligación de optimizar el presupuesto público para atender las necesidades reales. Ser eficientes con el gasto y reordenar la planificación urbana es clave para mejorar la calidad de vida de la gente de Zárate”, agregó.

Román destacó además que desde Hechos “no venimos a prometer, sino a demostrar que se puede administrar bien, como ya se hizo en otras ciudades de la región como, por ejemplo, San Nicolás”.

“Hechos es la alternativa de los que no fueron escuchados. Zárate no está condenada al abandono: solo está esperando que alguien la escuche”, concluyó.