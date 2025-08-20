Manuel Passaglia en Salto: “acá faltan obras y respuestas a los vecinos” 

El candidato a diputado provincial, Manuel Passaglia, visitó la ciudad de Salto. Acompañado por el candidato a concejal por HECHOS en dicha localidad, Daniel Arimay, y todo el equipo, Passaglia dialogó con vecinos y recorrió la zona comercial de salto y barrio Valacco.

“Salto tiene mucho para crecer, tiene mucho potencial, pero lamentablemente tiene un mal Intendente. Hacen falta obras, como mejorar los espacios públicos, pavimentar las calles, llegar con todos los servicios a los hogares. Faltan resultados concretos, que se logran con hechos concretos”, manifestó Manuel Passaglia.

“Esa es la línea que nosotros venimos a marcar. Por eso, hicimos un partido que se llama HECHOS y que esta pensado en el vecino. A cada ciudadano de Salto le hace falta una pronta respuesta de quienes deberían resolver sus problemas. No hay que aceptar más excusas, acá se puede estar mejor”, agregó el candidato a diputado provincial.

Por su parte, Daniel Arimay sostuvo que “en cada recorrida nos llevamos los mismo reclamos de los vecinos de Salto. Nosotros estamos convencidos de que se pueden resolver los problemas de cada uno de ellos. Desde ningún partido lo hicieron, pero con HECHOS vamos a cambiar la realidad de nuestra querida ciudad. El Intendente vive poniendo excusas y no gestiona con recursos propios como lo hizo Manuel en San Nicolás”.