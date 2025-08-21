Homenaje al abuelito inmortal

En la serenidad de la vida, José de San Martín, se exilió con su familia en Francia. Era un grupo familiar muy reducido; su amada hija Mercedes, su yerno y sus dos nietas.

Sus nietas, María Mercedes y Josefa Dominga, alegran la vida del Libertador de América. Con ellas compartía los recuerdos de sus batallas, sus luchas, sus ideales, también les leía cuentos y el Quijote (su libro preferido), también caminaban juntos y cuando los ojos de San Martín se oscurecieron, ellas fueron sus lazarillos.

Esos valores familiares de amor entre abuelo y nietos, las narraciones de historias, el acompañamiento son siempre recordados por el movimiento de Vida Ascendente de la parroquia María de Nazareth. Y así, desde hace muchos años, todos los 17 de agosto se reúnen junto al busto del general, que se encuentra en un espacio verde muy cuidado en la parroquia Teresa de Calcuta.

Este año, un grupo de fieles de ambas parroquias acompañaron a los integrantes del movimiento católico entre quienes se encontraban las señoras Alicia Bochino, Gladys Trápani y Marina Marín quienes organizaron este movimiento en la Diócesis junto a otras integrantes ya desaparecidas físicamente , impulsadas por el Padre Osvaldo Montferrand.

Este domingo 17, el Padre Luciano, párroco de Teresa de Calcuta, después de celebrar la misa dominical se dirigió al predio y junto al busto del “abuelito inmortal” expresó unas palabras muy emotivas bendiciendo la imagen de San Martín y a todos los presentes. También agradeció a la comunidad del barrio por haber colaborado para que el predio luzca limpio y prolijo para el homenaje.