“Todos por Sofía”: organizan una rifa solidaria para costear su operación

La familia de Sofía Lencina, una niña de 1 año y 9 meses, busca recaudar fondos para una operación programada en marzo de 2026.

Sofía nació con una parálisis braquial obstétrica que afectó el movimiento de su hombro y brazo derecho. Durante sus primeros meses de vida no presentó movilidad y, aunque con kinesiología logró recuperar parte de los movimientos, la dificultad le provocó un desgaste óseo en el codo. Por este motivo deberá ser intervenida quirúrgicamente para colocarle una placa y clavos.

Ante el alto costo de los materiales, que según indicó su madre «hoy supera los 2 millones de pesos y podría duplicarse en los próximos meses», su familia puso en marcha una campaña solidaria que incluye rifas a sortearse por Lotería Nacional Nocturna. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo al alias: vale.28.05 o para adquirir números de la rifa pueden comunicarse al 3487 323143 (Vale) o 3487 217616 (Tomi).

