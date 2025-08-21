Manuel Passaglia en Zárate: “HECHOS es un espacio alejado del kirchnerismo y los libertarios”

Los Passaglia tienen un nombre reconocido en San Nicolás. Se trata de una familia que ha estado en el poder nicoleño por mucho tiempo, en dos generaciones.

Ismael fue un intendente histórico de San Nicolás y ahora lo es su hijo, Santiago. Ismael tiene otro hijo, Manuel, quien fuera intendente nicoleño del 2019 a 2023 y referente del nuevo partido que conformaron desde San Nicolás y con el que buscan ir ganando espacios de poder en todo el territorio bonaerense.

El actual intendente es su hermano, Santiago, y ahora Manuel recorre la región, es la estrategia con la que “Hechos” busca generar alfiles propios. En las encuestas que recorren los principales escritorios del poder, en la segunda sección electoral arañan un para nada desdeñable 15,9% .

“Hechos es un espacio alejado del kirchnerismo y de los libertarios, y no se identifica con ninguna de las etiquetas políticas tradicionales. Porque para nosotros lo que no funciona son los políticos que, por su ideología, su ego o su incapacidad; hacen que las cosas se traben. Y, en vez de resolver problemas, los mantienen o, peor aún, los incrementan. Tampoco funcionan los vagos a los que les gusta vivir del esfuerzo del otro, los ventajeros. Los chorros. Las etiquetas ideológicas. No prestar atención a cuáles son las prioridades para los vecinos”, comentó Manuel Passaglia en su visita a Zárate para apoyar a sus dos candidatos a concejales zarateños, la reconocida y prestigiosa educadora Silvina Román y Luis Luna.

“Hechos hace una campaña a la antigua, caminando los barrios y no posteando sólo por Instagram. Lo diferencial de este partido es que todo lo que hablamos lo podemos mostrar porque ya lo hicimos. Y aparte les decimos a los vecinos cómo lo vamos a realizar para solucionarles sus problemas. No somos ni libertarios ni kirchneristas”, expresó Passaglia en Zárate, quien busca ser diputado provincial.

“En esa grieta, ambos partidos hegemónicos esconden la falta de resultados. No tienen nada para mostrar. Pero nosotros sí, como en los municipios de San Nicolás, Rojas y Pergamino”, comentó.

Con distintas críticas, el ex intendente de San Nicolás evaluó que Zárate se quedó en el tiempo pese a todo el potencial industrial que posee. Que el intendente Matzkin no pone la cara con los vecinos, no se anima a salir a los barrios a charlar y que es ineficiente en el manejo de fondos. “Los municipios son millonarios. Nosotros logramos construir dos hospitales y un predio ferial con un autódromo. Y los municipios son millonarios porque las tasas son caras en todos los municipios. Pero la diferencia está en los municipios que cuidan ese peso y los que no. Los que no la cuidan, hacen tres veces el mismo arreglo o lo pagan el doble, como ocurre en Zárate. Hoy en día, Zárate podría construir 444 cuadras de pavimento por año y no lo hace con el presupuesto millonario que tiene. O sea que existe una evidente falta de voluntad política e ineficiencia”, criticó.

Por otro lado, el ex intendente de San Nicolás criticó lo mismo que hizo el ex intendente Cáffaro, “lo que no se resuelve el primer año de gestión, luego es muy difícil de que se pueda resolver porque el día a día va relegando eso prioritario. Se trata de prioridades que esta gestión municipal no pudo hacer”.

Finalmente comentó que se trata de un partido diferente porque se enfoca en los vecinos y se llama así, Hechos, “porque lo podemos demostrar con hechos. El resto es todo verso”, concluyó.

Passaglia estuvo acompañado por Silvina Román, como primera candidata a concejal; “las problemáticas son las mismas que siempre en Zárate. Inseguridad, abandono total de barrios, nada de obras y todos los vecinos están cansados de que caigan cuatro gotas y Zárate se inunde como ocurrió esta semana. Otra demanda es la salud, las obras públicas y la inseguridad. Las mismas prioridades que Matzkin prometió pero nunca hizo nada al respecto”, criticó Román; quien aseguró que llevarán el modelo de salud pública de San Nicolás a Zárate, creando un seguro médico municipal para que todos los vecinos se puedan atender con y sin obra social.

Manuel Pessaglia

En las elecciones de 2019 se presentó por primera vez como candidato a la intendencia del municipio por Juntos por el Cambio. Logró la victoria con un 55,40% de los comicios, venciendo a la candidata del Frente de Todos Cecilia Comerio, por entonces Senadora Provincial, que logró un caudal de votos del 35,86%.

Con su paso al macrismo, puso fin a un ciclo de gestiones peronistas en el municipio, gobernado por dicho partido en los períodos comprendidos entre 1983 y 1999 y entre 2003 y 2017, con la excepción del período (1999-2003).

En marzo de 2021, se desarrollaron tareas de refuncionalización de diversas plazas de la ciudad. El 5 de septiembre de 2021, se presentaba en sociedad el “Bus Turístico”, un novedoso sistema de transporte con GPS que recorre los lugares históricos de la ciudad brindando una reseña histórica de los mismos. Durante los primeros días de noviembre de 2021, continuaba un gran plan de pavimentación de la ciudad.

En noviembre de 2022, se amplió el Eco Parque San Nicolás, un gran espacio recreativo y natural. En mayo del 2023, continuaba la refuncionalización del centro de la ciudad de San Nicolás y el 10 de diciembre de 2023, finalizó su mandato como intendente de San Nicolás, por la continuidad de otro Passaglia en el distrito, ya que fue sucedido por su hermano Santiago.