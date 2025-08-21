Ignacio Olivera: “con recursos propios, el COZ crece de la mano del Municipio”

El candidato a concejal de la Alianza La Libertad Avanza Pro, Ignacio Olivera, destacó el desarrollo del Centro de Operaciones de Zárate (COZ) como una decisión estratégica tomada desde cero por el Municipio, sin apoyo provincial, con el objetivo de mejorar la seguridad en el distrito “que la provincia ni la anterior gestión se ocuparon de esta importante temática en Zárate.”

“La creación del COZ fue una decisión tomada desde cero, con eje en la seguridad, porque Kicillof no se ocupa. Fue el Municipio, con recursos propios, el que diseñó un sistema moderno, coordinado y en expansión para proteger a los vecinos, algo que hace un año y medio era impensable, hoy vemos orgullosos como los efectivos municipales están previniendo y en la situación de reprimir el delito. Nosotros con Fanny Rodríguez Schatz vamos a seguir en el Concejo Deliberante bregando para que el COZ tenga todas las herramientas legislativas posibles para ser cada día más eficiente”, afirmó Olivera.

En sus declaraciones, el edil remarcó que el COZ se construyó ante la inacción del gobierno provincial en materia de seguridad y en el vaciamiento del área de la anterior gestión.

“El Gobernador abandonó a Zárate, y frente a ese vacío fue el Municipio el que se hizo cargo. No se trata solo de una base operativa, sino de una red inteligente de prevención que hoy crece día a día, la base en Villa Fox y la permanente cercanía con los vecinos son cosas que se pueden ver. Antes miraban todos para otro costado y nadie se hacía cargo, pero Matzkin decidió invertir recursos porque sabe que la seguridad es primordial para el vecino”, expresó.

El concejal destacó especialmente el liderazgo del intendente Marcelo Matzkin y el trabajo técnico del secretario de Seguridad, Juan Manuel Iglesias y su equipo, como impulsores de un proyecto que ya tiene el beneplácito del vecino:

“Gracias al compromiso del intendente Matzkin y al profesionalismo de Iglesias, hoy Zárate cuenta con una estructura de seguridad municipal que muchos otros distritos envidiarían, fuimos de a poco pero el COZ hoy es una realidad”, concluyó Olivera.

Ignacio Olivera, candidato a concejal de la Alianza La Libertad Avanza Pro.