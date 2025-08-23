Celebran 2 años de los Centros Socioeducativos y Comunitarios: cuáles hay en Zárate y Lima

Se llevó a cabo un emotivo festejo por los 3 años de los Centros Socioeducativos en la Provincia de Buenos Aires y 2 años en Zárate tras una gestión de la Diputada Agustina Propato.

La actividad se llevó a cabo en el Centro Socioeducativo “El Dorado” y se sumaron los integrantes del Centro 25 de Mayo.

Tanto Zárate como Lima se encuentran entre los distritos contemplados dentro de esta política que se lleva a cabo desde la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, y por medio de la cual existen varios espacios en diversos barrios.

De la actividad participaron la Consejera Escolar (Fuerza Patria) Desireé Ayala junto la referente de la ONG Mujeres Solidarias Ana Almirón. Al respecto la Consejera Escolar resaltó “el acompañamiento de la Jefatura Distrital de Educación” y destacó “el trabajo de todos los que forman parte de cada centro y del Padre Carlos Morena que le dan el espíritu a los Centros Socioeducativos para que los chicos se sientan identificados con sentido de pertenencia y resguardados”.

Además detalló “celebramos estos dos años con la incorporación del nuevo Centro Socioeducativo Padre Carlitos Barbero en Zárate” y explicó “este programa desarrolla diversas estrategias de intervención territorial en torno a la vinculación y revinculación educativa de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de entre 4 y 21 años, que tienen sus trayectorias escolares debilitadas o discontinuadas”.

LOS CENTROS

los Centros Socioeducativos y Comunitarios ubicados en Zárate son:

-Centro Valdocco: Mitre y Pasaje 16

-Centro 25 de Mayo: La Rioja 1550 (Capilla San Alfonso)

-Centro El dorado: Calle 4 y Ameghino

-Centro Mamá Margarita: Soler y Tala

-Centro Don Bosco: Evaristo Carriego 453

-Centro Socioeducativo Padre Carlitos Barbero: Balcarce y Calle 34

Mientras que en Lima se encuentra EL Centro La Red, ubicado en calle 5 N° 351 entre calles 8 y 10.

