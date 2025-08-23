Nuevos encuentros de “Café, Mente y Alma”

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Educación de la Municipalidad de Zárate se llevará a cabo un encuentro destinado a brindar herramientas y conocimientos a personas con demencias, familiares y público en general.

Los encuentros son gratuitos, abiertos a la comunidad y no requieren inscripción. Se realizan una vez por mes y constan de charlas a cargo de un profesional de la salud con temáticas diversas sobre patologías como el Alzheimer y otras demencias.

El encuentro de este mes tendrá lugar el miércoles 27 de agosto a las 17 hs en la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de Castelli 854, de la ciudad de Zárate. El mismo, contará con la presencia de María Sol Carvajal, licenciada en Nutrición.

Para recibir más información sobre la actividad, los interesados deben acercarse a la oficina de Adultos Mayores ubicada en Alem 780, de lunes a viernes de 9 a 13 hs, o por mail a: [email protected].

Café, Mente y Alma en Lima

La actividad tendrá lugar también en de Lima. Será el jueves 28 de agosto a las 17 hs en el buffet del Lima Football Club, ubicado en Calle 6 Nº 525.