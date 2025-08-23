Natalia Blanco con Sturzenegger en Pergamino

La primera candidata a diputada provincial por La Libertad Avanza, la zarateña Natalia Blanco, visitó la ciudad de Pergamino como parte de su recorrida por la segunda sección electoral, ahora acompañada por el Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Allí mantuvo reuniones con vecinos, comerciantes y productores, donde se debatieron los desafíos económicos que atraviesa la región.

En su visita, Blanco destacó los avances alcanzados a nivel nacional en materia económica:

“La baja de la inflación y la estabilidad monetaria que estamos viendo es un gran logro, fruto de las medidas que se vienen tomando. Esto nos permite proyectar un futuro más previsible, donde los emprendedores y trabajadores puedan planificar sin miedo a los vaivenes de la economía”, expresó.

La zarateña remarcó que Pergamino, por su fuerte perfil productivo, necesita reglas claras y previsibilidad: “Los productores y comerciantes nos transmiten que lo que más valoran es la estabilidad. Si logramos consolidar este rumbo, la Provincia puede convertirse en motor del crecimiento nacional, hoy bajo Kicillof eso se ha tornado imposible. En Zárate podemos ver la irracionalidad de Gobernador en la doble imposición de impuestos a los puertos”, subrayó.

Finalmente, Blanco llamó a seguir fortaleciendo la voz de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense para consolidar este camino:

“Necesitamos representantes que acompañen este proceso, que defiendan a quienes producen y que hagan de la eficiencia del Estado una prioridad y empecemos a bajar los impuestos provinciales. Acá en Zárate con Matzkin iniciamos ese camino y es necesario hacerlo en la Provincia para que el kirchnerismo no siga ahogando de impuestos a los que producen”.

Natalia Blanco, Oscar Liberman, Diego Santilli, José Luis Espert y Federico Sturzenegger