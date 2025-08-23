Maxi Godoy: “Cáffaro y Matzkin son parte del problema”

Maximiliano Godoy, candidato a concejal de Potencia, criticó que “esta semana la lluvia volvió a dejar al descubierto los problemas estructurales del distrito, el estado de abandono y la falta de capacidad de quienes gobiernan Zárate desde hace 20 años”.

“Sin embargo -agregó- vemos atónitos cómo pretende volver a escena el ex intendente Cáffaro mostrándose como supuesto ‘salvador’ de todos los vecinos. Al mismo tiempo, Matzkin continúa con su discurso de que la culpa es del anterior intendente y vive en una realidad paralela. Esta vez, sus zapatillas blancas no pisaron barro ¿será porque los vecinos se cansaron de sus falsas promesas y ya no los visita porque lo repudian?”, se preguntó.

“Que quede bien claro: Cáffaro y Matzkin son parte del problema. Desde Potencia queremos llegar al Concejo Deliberante para exigir soluciones, para proponer proyectos y cambios que beneficien a todos los vecinos del Distrito. Queremos llegar al Concejo Deliberante para trabajar para mejorarle la vida de verdad a los vecinos”, concluyó.