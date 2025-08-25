Silvina Román: “Con hechos, no con excusas, vamos a transformar Zárate”

La candidata a concejal por Hechos en Zárate, Silvina Román, participó del debate de candidatos de cara a las elecciones del próximo 7 de septiembre. Durante la actividad realizada en la Escuela de Educación Secundaria N°11, expuso sus propuestas y compartió su mirada sobre los principales ejes que plantearon los estudiantes: economía, seguridad y cultura.

En el eje económico, Román presentó propuestas vinculadas al acceso al primer empleo para los jóvenes de Zárate y subrayó la importancia de “garantizar, desde el Concejo Deliberante, condiciones para quienes quieran acceder al mundo del trabajo”, a través de programas de capacitación, incentivos para las pymes locales y acompañamiento en la inserción laboral.

En esa línea, propuso la creación del programa municipal “Mi Primer Empleo Joven”, que incluye capacitaciones en oficios y habilidades demandadas por el sector productivo local, incentivos para que las empresas contraten jóvenes y un sistema de tutorías para acompañar sus primeros pasos en el mundo laboral.

La iniciativa contempla, además, beneficios concretos para los empleadores, como la reducción de tasas municipales para quienes contraten jóvenes bajo este programa, y el acceso preferente a programas de capacitación y asistencia técnica brindados por el municipio.

En materia de seguridad, Román planteó modificar la ordenanza 4946 de Senderos Seguros porque “no resolvió el problema” y lo enmarcó en un proyecto de seguridad para todo Zárate con un mejor centro de monitoreo y un mejor patrullaje. Además, propuso la creación del Programa de Nocturnidad Segura, con controles preventivos, postas sanitarias y protocolos de emergencia, junto a una mesa de seguridad con participación juvenil.

Román sostuvo que la seguridad “es un derecho fundamental y condición indispensable para el desarrollo pleno de la vida comunitaria”, por lo que “desde el Concejo Deliberante vamos a trabajar en esta creciente preocupación de los zarateños respecto a los hechos de inseguridad en el distrito”.

Respecto al eje cultural, la candidata por Hechos remarcó que “Zárate cuenta con un enorme capital artístico y creativo que hoy carece de apoyo municipal sostenido”. Además, afirmó que desde el Concejo Deliberante “hay que promover la cultura local y descentralizar las propuestas culturales para garantizar igualdad de oportunidades en todos los barrios”.

En ese sentido, planteó la creación del Fondo Municipal de la Cultura Joven para financiar proyectos artísticos, la puesta en marcha de Centros Culturales Móviles con actividades itinerantes por los barrios de la ciudad y la organización del Festival Joven de Zárate como vidriera anual para artistas locales.

Al término del debate, Román agradeció el espacio de intercambio y valoró la oportunidad de contrastar ideas con los demás candidatos. “Es hora de dejar de perder y empezar a construir. Con hechos, no con excusas, vamos a transformar Zárate”, concluyó.

