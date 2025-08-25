Dos mujeres que encabezan la lista de diputados y concejales

Natalia Blanco, al frente de la lista de diputados provinciales de la Segunda Sección, y Stefanía Rodríguez Schatz, que encabeza la lista de concejales en Zárate, consolidan un liderazgo femenino en el gobierno del intendente Matzkin y dan proyección y visibilizan a la ciudad en la agenda bonaerense. Ambas encabezan la lista 2206 de la Alianza La Libertad Avanza, una para diputados (Blanco) y para concejales (Rodríguez Schatz).

Zárate, pertenece en el escenario de las secciones provinciales,a la segunda; que comienza en el corredor Norte,justamente en Zárate hasta San Nicolás. Es una sección que cobra cada vez mayor relevancia, y de esta manera,con una representante en la Legislatura, Zárate logra proyectarse a nivel provincial con el liderazgo de dos mujeres zarateñas que hoy encabezan sus listas y espacios estratégicos. Ambas zarateñas son parte de una nueva generación: “vinimos a mostrar que vecinas comunes podemos estar en lugares que antes la vieja política local lo dejaba solo a los políticos” dicen casi al unísono, a LA VOZ, en el medio de una actividad de campaña.

LA VOZ les requirió que comentaran de sus orígenes,en la Ciudad y en la política. Ambas tienen profundas raíces en la ciudad: Natalia Blanco vivió y se formó en el centro de Zárate, mientras que Stefanía Rodríguez Schatz nació y creció en Villa Fox. Sus trayectorias personales refuerzan la idea de una representación auténtica, cercana a la gente y con pleno conocimiento de la realidad local.

LA VOZ , le preguntó a Blanco sobre los proyectos que impulsará : “adelanto que una de mis preocupaciones es la seguridad por lo que uno de los proyectos a impulsar será la ley de reiterancia, para que una persona que delinque y tenga antecedentes no pueda ser excarcelada, marcando así una agenda firme en materia de seguridad y justicia” y agregó que “voy a representar los intereses del sector productivo de Zárate en La Plata.”

Cuando le pregunamos a Stefanía Rodríguez Schatz, sobre el futuro legislativo en el Concejo Deliberante, dijo “voy a seguir acompañando al intendente Marcelo Matzkin, con el objetivo de darle más herramientas al Centro de Operaciones de Zárate (COZ) y, al mismo tiempo, potenciar el segmento de juventud y deportes, consolidando espacios de participación e inclusión para los más jóvenes”. Asimismo, dijo que “el COZ es uno de los símbolos que hizo la gestión de Matzkin y que la diferencia de las anteriores, es el primer intendente que se toma en serio el tema de la seguridad y no se excusa diciendo que no es su competencia. Necesitamos que nos voten para seguir ayudando a la gestión con estas políticas.”

Ambas consideran que su presencia en lugares de decisión “no solo visibiliza la capacidad dirigencial de la ciudad”, sino que además “fortalece la voz de los vecinos Zarateños y limeños en la agenda bonaerense” manifestaron que “tenemos propuestas concretas” y pensamos “colocar a Zárate en un rol protagónico que trasciende los límites locales”.

Una legisladora de Zárate dentro del tablero provincial, con dirigentas que, desde el protagonismo, marcan el pulso de los debates y potencian el futuro de la ciudad en sintonía con la Provincia implica,dijeron “un punto clave para instalar la realidad local en La Plata”.

Para concluir ambas coinciden en que “pensamos en Zárate por delante de todo, va sólo un año y medio de gestión de Matzkin y vemos que el dinero va a donde tiene que ir, por supuesto que falta, y se va a hacer todo lo prometido, lo que no hay que volver es atrás.”

Natalia y Stefanía, “potenciamos a Zárate en el tablero provincial”, dijeron a LA VOZ.