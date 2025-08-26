La Escuela Artística llevará el nombre de “Naranjo en flor”

La Escuela de Educación Artística N 1 de Zárate llevará el nombre de Naranjo en Flor.

Luego de avanzados los pasos administrativos que comenzaron el año pasado con una votación abierta a la comunidad, con distintas propuestas, en la cual quedo definido por mayoría de votos el nombre de Naranjo en Flor, llega la aprobación al nombre desde Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Esta denominación refiere a la conocida obra de los hermanos Expósito, Homero y Virgilio, grandes compositores del tango argentino, creadores de piezas memorables, y parte fundamental del legado del tango rioplatense. Homero, nacido en nuestra ciudad y Virgilio en la vecina Campana, supieron narrar una historia simbolizada por el “perfume de naranjo en flor’’

Desde la escuela se comenzará a organizar el acto para la imposición del nombre, que después de 35 años de historia acompañará a la Institución.

Letra de Naranjo en flor

Era más blanda que el agua,

que el agua blanda;

era más fresca que el río:

naranjo en flor.

Y en esa calle de la calle perdida,

dejó un pedazo de vida

y se marchó.

Después… ¿qué importa el después?

Toda mi vida es el ayer

que se detiene en el pasado;

eterna y vieja juventud

que me ha dejado acobardado,

como un pájaro sin luz.

¿Qué le habrán hecho mis manos?

¿Qué le habrán hecho?

Para dejarme en el pecho

tanto dolor.

Y en esa calle de la calle perdida,

dejó un pedazo de vida

y se marchó.