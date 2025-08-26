Marcelo Matzkin con La Voz

La Voz: Esta pregunta es para el político, no para el gobernante. ¿Qué necesita de la alianza con la Libertad Avanza … pero cómo pensás que quedó el PRO con este acuerdo?

“Yo creo que es un acuerdo obligatorio para los dos. Es tan necesario para los dos el acuerdo que ninguno de los dos podía no hacerlo. Obviamente, uno tiene un peso hoy más que el otro. O sea, el peso histórico del PRO es mucho más grande que el de la Libertad Avanza, pero hoy gobierna la Libertad Avanza. Entonces, es un acuerdo sumamente necesario y obligatorio para los dos, que implicó para el PRO entender que no está en su mejor momento y que no podía pretender hacer valer el peso histórico del PRO en los últimos años, cuando era Gobierno de Nación, Provincia, Ciudad de Buenos Aires, y tenía que entender que es el más débil de este acuerdo, pero necesario para los dos. Igual, ¿sabés que el PRO renueva tantas bancas como cuando iba a con Juntos? Porque cuando iba a con Juntos, cedía tanto en pos de la Alianza que está renovando lo mismo.

Algunos te dicen, ¿y no entran pocos ? Pero en la elección de la Ciudad de Buenos Aires, donde el PRO sale tercero, metió más legisladores que cuando ganó.

La Voz: Sí, pero la sensación era que con juntos el PRO tenía más poder que la UCR… el votante no miraba las bancas, miraba quién ejercía el poder.

MM: “Sí, yo tuve esa idea y la sostuve mucho tiempo. La idea de somos PRO, vamos como PRO. Hasta que, viendo en la práctica qué pasaba si no acordábamos, que es electoralmente, ahí digo, ok, es una elección, mientras que nosotros no perdamos la identidad en lo que pensábamos…Es un acuerdo electoral, no es un acuerdo de gobierno. Lo podrá ver en el futuro, no lo sé, hoy es un acuerdo electoral. Es un acuerdo electoral que, como te digo, los dos creen que era necesario, pero tienen una comunión de ideas en temas troncales. Más que nada en lo económico. Hay una comunión de ideas del déficit cero, de que las cosas tienen que valer lo que tienen que valer, de que tenés que empezar a controlar el gasto en muchas cosas. Ahora, la forma de gestión tal vez no sea la misma”.

La Voz: Pero antes el PRO se nutría de los cuadros de la fundación pensar, con algún sustento más académico que hoy…que solo pareciera aportarlo el presidente

MM: “Bueno, lo que pasa es que no gobernamos, el PRO no gobierna. La Fundación Pensar sigue muy activa, pero no gobierna. Entonces, como no gobernás y no sos parte del gobierno, lo que te tenés que centrar es en lo estructural, en lo conyuntural hoy. Y hoy los dos, aparte de ser necesarios electoralmente, eran necesarios para no retroceder. No podían ir los dos y que el otro gane cuando piensa totalmente contrario a vos. Y también un poco la gente siempre te dice, ¿Por qué no se juntan? Bueno, acá está. Están juntos los dos, van a una elección. Mientras que ninguno renuncie a su bandera política, está bien. A mí me hubiese encantado que el PRO hubiese ganado la Ciudad de Buenos Aires y que se pare de una forma distinta. Pero también hay que entender la realidad. Uno no puede escapar a la realidad. Uno no puede ser el que cree que siempre gana. Para volver a ganar tenés que entender dónde estás. Si te crees ganador y no lo sos, nunca vas a volver a ganar.

LA VOZ: ¿Y hoy quién es el PRO? ¿Bullrich? ¿Jorge Macri? ¿Mauricio?

MM: “No, yo creo que el PRO es Mauricio Macri. Bullrich no está en el PRO, pero es una persona que tiene una unidad de ideas muy cercana al PRO. O sea, ella no cambió de ideas. Cambió de partido. Qué distinto. Yo creo que sus ideas son las mismas, pero cambió de partido, porque ella sí es parte del gobierno, porque creo que también es lógico que si sos parte del gobierno y no hay un acuerdo de gobierno con el PRO, tenés que ser Libertad Avanza. Pero ella piensa lo mismo que cuando fue candidata del PRO, entonces en el pensamiento estamos igual.

LA VOZ: ahora la pregunta no es más para el político, es para el gobernante. ¿Por qué pensas que la gente debe votar a Natalia Blanco y a Rodríguez Schatz, es decir a tu espacio? ¿Por qué el vecino te debería seguir acompañando?

MM: “Primero porque si en el 2023 se votó la necesidad de un cambio en la forma de gestionar la seguridad y de establecer prioridades que las que el vecino pide, tenemos que seguir teniendo el respaldo del Concejo Deliberante para hacerlo. Yo creo que el vecino es el mismo que en el 2023 te decía: ¿Por qué no se juntan con la policía para trabajar en seguridad? El vecino no cambió de prioridades. Tal vez hoy tiene una prioridad distinta porque le dimos solución a muchos temas y otro nos quedan pendientes. Creo que nos tiene que votar porque nos votaron para un proceso de cuatro años que necesita seguir teniendo un respaldo legislativo. Entonces si el vecino, si votó una forma de gobierno encabezada por una persona que tiene mucho sentido común, que soy yo, que tenemos un nivel de autoestima político muy normal, no nos creemos diferentes ni más que nadie, caminamos la calle como cualquiera, nos sentimos que somos uno más de todos los vecinos de Zárate, pero con otra función, con otra responsabilidad. Yo creo que la gente, aún más que en el 2023, quiere eso. Entonces por eso nos tiene que votar. Porque tenemos que consolidar una forma de gestión donde el gobernante no es una estrella de rock, donde el gobernante tiene la prioridad que el vecino le pide y si el vecino cambió de prioridad, el gobernante tiene que ajustarse y analizar eso. No va el gobernante que cree que la solución es una y todos dicen que es otra. Te tenés que acomodar. Y eso creo que somos nosotros, y el vecino quiere eso hoy más que nunca.

LA VOZ: vos dijiste recién que vas a enumerar los logros cumplidos. ¿Qué pensás que se solucionó en Zárate desde que la gobernás? ¿O que pensas que falta solucionarse todavía?

MM: “Te lo digo, lo tengo muy presente. No hay solución. Sí te digo que comenzamos a encarar el tema. La seguridad no se soluciona en ningún lado del mundo. No hay solución. No hay delito cero. Estamos mucho mejor. Yo creo que estamos mejor. Ahora, y la principal muestra de esto es, ¿qué candidato de la oposición habla de prevención y seguridad? Ninguno. Nadie nos puede decir nada. Esta semana vamos a completar 25 móviles del COZ contra uno que tenía Zárate. De verdad tenía uno y el otro estaba roto en Lima. 25 patrulleros de prevención, de los cuales 7, 8, dependiendo del día, tienen adicional de policía. De los cuales están blindados. Tienen chaleco antibala. Tienen armas no letales. 600 cámaras funcionando. Alarmas comunitarias geolocalizadas. Un laburo con la Policía en el Centro del Monitoreo. Tenés el 911: Nosotros escuchamos el 911 y la Policía actúa con nosotros en prevención. Tenemos un laburo muy coordinado con policía, por más que sea de Kicillof. Pagamos el combustible. Compramos repuestos para los móviles. Le vamos a comprar 5 móviles a la policía que van a estar ploteados como la Policía se plotea. Entonces, nadie te habla de prevención de seguridad. ¿Solucionamos la seguridad? No. ¿Que nos pusimos a trabajar para dar seguridad? Sí. Yo creo que estamos mejor, pero nunca llegás al ideal. Nadie te habla de agua. ¿Por qué? ¿Estamos mal en aguas? Sí. Pero nadie puede negar que estamos laburando en la calle para solucionar el problema del agua. Que nos va a llevar más años? Si, pero lo estamos haciendo. Nadie te habla de transparencia.

Vecino que paga a un Concejal

MM: El vecino paga un concejal para que le marques el camino. ¿Por dónde tiene que ir Zárate en lo que tiene que pasar por el Concejo Deliberante? No para que sea tu plafón político para criticar a mi ley o estar a favor de Kicillof. ¿Tiene sentido? Ninguno representa eso. Ninguno representa una oposición que te dice, yo estoy de desacuerdo, pero creo que tenés que hacer esto. Le decía eso a Matilla el otro día. Y nosotros proponíamos. Todo el tiempo proponíamos. Y lo que proponíamos es lo que estamos haciendo hoy.

Entrevistamos al intendente de Zárate.

Su opinión sobre la oposición

LA VOZ: ¿La oposición no representa eso que decis?

MM: “Pero….¿del otro lado qué tenés? Tenés una persona como Leandro Matilla que se presentó en tres listas para asegurarse ser candidato. Con una lista que entre ellos se hablan menos que nosotros con ellos. O sea, ¿qué unidad tiene Fuerza Patria para el Concejo Deliberante? Si no se hablan… Y Leandro Matilla que hace campaña como si nunca hubiera sido del espacio de Cáffaro. Llegó a ser presidente del Concejo Deliberante porque entró con la lista de Cáffaro. A ninguno de nosotros nos vas a encontrar a haciéndose el que tiene amnesia y no recuerda dónde estuvo en el pasado político. A nosotros nos pueden ver las redes sociales y somos consecuentes. Si no borraron las redes, vos lo ves a Matilla y vos decís “che, vos no estabas con Cáffaro hace cuatro años? Vos no estabas haciendo campaña con Cáffaro y ahora vas en una lista separada? Vos no hiciste campaña por Propato y ahora no te hablás? y se denuncian mutuamente en la justicia?”

Y por el otro lado tenés una persona como Cáffaro que, hoy lo dije en la radio, para mí tuvo un golpe en la cabeza. Porque ahora él dice que va a hacer lo que no hizo en 16 años!!!!. Entonces, creo que el vecino que nos votó, nos tiene que volver a votar para que sigamos haciendo y le demostremos que somos otra cosa. Yo estaba analizando el otro día y lo voy a anunciar, y te lo adelanto ahora: de las promesas de campaña cumplimos una gran cantidad. Una cada 10 días. Y las voy a enumerar en estos días. Que van, desde sacar el estacionamiento medido, el transporte al Tatú, tener el 911, policía adicional, el de encargarnos del tema del agua, de empezar a solucionar el tema de los pozos, de tener atención al vecino…Una promesa cumplida cada 10 días. Nos quedan para cumplir más, pero estamos en ese camino…Porque en la política, en la gestión, el mayor problema es el tiempo. Pero venimos cumpliendo lo que dijimos y no nos corrimos de la letra de lo que prometimos. Creo que es lo más valioso que tenemos.

Mientras tanto, del otro lado tenemos personas que no pueden ni siquiera respetar el espacio con el que fueron hace 4 años. O si ni siquiera pueden respetar a quienes apoyaron hace 2 años. Entonces, el que nos votó nos va a votar por convicción. Y el que no nos votó, nos va a votar porque del otro lado no tenemos nada serio. Nada serio. Yo no veo nada serio.

LA VOZ: ¿Quién es hoy, en la oposición el Matzkin del 2022, por ejemplo?

MM: “Ninguno. Nadie. Porque nosotros hicimos campaña desde la oposición, pero proponiendo. Nosotros hicimos campaña proponiendo. Siempre propusimos. Vos ves la actividad legislativa nuestra en el Concejo Deliberante y no era sacar ordenanza para voltear lo que hacía Cáffaro. Era sacar una ordenanza para modificar lo que queríamos modificar. Desde el esquema impositivo hasta cualquier otro tema. Nosotros presentábamos un proyecto de ordenanza impositiva cuando votábamos negativa a la de Cáffaro. Y no es que votábamos negativa. Votábamos negativa y te decíamos por qué y presentábamos la nuestra. O sea, en realidad votábamos la positiva a la nuestra. En vez de decir quién ocupa el lugar mío. Digo, ¿quién ocupa el lugar de nuestro espacio en la oposición? Ninguno. No hay una oposición que te pueda proponer algo que vos lo mires y decís Che, tiene razón. Vení, vamos a hacerlo juntos.

Cuando vos analizás cuál es la tarea legislativa de Fuerza Patria del Concejo Deliberante son todas resoluciones apoyando a Cristina, apoyando a Kicillof o en contra de la Ley Bases. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Matilla hoy como concejal para que lo volvamos a votar como concejal? Nada. No propuso nada. Y cuando digo no propuso nada, si vos lo vas a ver en detalle, no propuso nada. Son todas resoluciones de repudio o de adhesión.

Transparencia y Boletín Oficial

MM: ¿Quién te habla de transparencia? Nadie, pero tenés un boletín oficial que sale todos los días con todos los decretos.

Presentamos declaraciones juradas patrimoniales. Yo muestro el recibo mío en la página de internet. No nos ven con un cambio de vida. A mí no me ven con un cambio de vida. Che, llegó el intendente, mirá, ahora se compra camioneta, se compra otra casa. No, lo mismo. Yo tengo el mismo inmueble que lo alquilo y con eso alquilo en otro lugar. Tenía dos autos, tengo uno. Porque uso el del municipio para moverme la gran parte del día. Entonces vendí uno y me sirvió la plata. Entonces somos consecuentes con una transparencia. Yo creo que eso no tiene discusión y no es que lo solucionamos, lo encaramos.

Salud

LA VOZ: ¿Está bien la salud de Zárate?

-MM: No. Pero que en el municipio tenés salud mental, psiquiatra por primera vez, tengo acá para firmar una médica nueva que entra, tenés cardiólogo, nutrición, tenemos taller de alfabetización. O sea, hay cosas que las encaramos. Ahora, ¿qué nos falta? ¿El mantenimiento del espacio público? Sí, es verdad. La otra vez me encontré con un vecino que me lo dijo ¿por qué el Parque Urbano está deteriorado, la Plaza de la Inclusión? Y es porque cuando llegamos tuvimos que establecer prioridades. Y yo establecí los dos primeros años donde teníamos que poner la plata en la obra pública de la calle, seguridad, una inversión de las más fuertes del municipio y salud, y agua. Y este tema es una frazada corta. Nosotros ya no estamos en un momento donde la obra te la da Nación. No estamos en un momento donde te mandan plata para comprar cámaras. No estamos en un momento donde ABSA dice “yo me hago cargo del tema del agua y te lo soluciono”. Es más, tuvimos un juicio, ahí se hizo un juicio en nuestra contra. O sea, yo tomé prioridades a sabiendas de que los dos primeros años íbamos a atender algunas cosas. Ahora, yo prefiero atender la seguridad, atender la salud, atender el agua y el estado de las calles y que se me venga un poco abajo el mobiliario del espacio público. Todo no se podía y lo dije. Yo prometí hacerme cargo de eso primero. Y lo cumplimos.

Como el tema móviles de seguridad. De 1 a 25 creo que por ahora estamos bien. Cámaras ya tenemos la licitación de este año para llevarlas a 1000 y cambiar el centro de monitoreo. La cantidad de personas que están en el COZ ya llegó, ya la tenemos. Entonces, ya la inversión en materia de seguridad va a ser menor. Porque lo duro ya lo compramos. Bueno, ¿esa plata dónde va a ir? Va al mantenimiento del espacio urbano. La gran inversión en materia de agua, que es poner bombas nuevas, ya lo estamos haciendo este año. El año que viene, que es reparar lo existente, ¿roto o no? Es una inversión menor. Los pozos, no. Los pozos seguimos con el mismo nivel de inversión porque falta un montón. ¿Estamos mejor? Sí, pero falta un montón. Muchísimo falta. Ahora, esa descompresión de gastos duros los vamos a poner, que vamos a licitar tres plazas nuevas como corresponde, arreglar la Plaza de la Inclusión, arreglar la Costanera que se rompió con la tormenta de diciembre de 2023. Ahora, eso viene el año que viene. Yo soy consciente. Cuando al vecino me lo dice, no, no le miento, le digo, sí, ya sé. Yo lo veo. Lo veo y tengo la tranquilidad que lo vamos a hacer. Que empieza el año que viene. Ya estamos haciendo el Presupuesto del año que viene. Va a cambiar. Ahora, la ciudad cambió un poco. La ordenamos un poco. Primero, está más limpia. Le encontramos la vuelta al mantenimiento del corte de pasto, que no se la encontraba ni Cáffaro. Le encontramos la vuelta. Ahora el desafío es el verano que viene. Estamos embelleciendo y emprolijando el Centro. Estamos recambiando luminarias que no había. Estamos pasando a LED en algunos lugares. O sea, esta semana iluminamos la cuadra que quedaba colgada en la Costanera, que quedaba atrás de Tuto Tano. Se iluminó ahora. No estaba iluminado. Iluminamos calle Comercio, iluminamos la nueva entrada por Costanera. No nos olvidamos, lo hacemos en la medida que tenemos dinero. Todo es plata. Tenemos un pucho, lo ponemos. O sea, que ésa es una inversión de cientos de millones. Ahora, la costanera tiene baño, que antes no tenía. Sacamos el balneario, que era un nido de gente que iba para robar. Lo sacamos. No está más. O sea, sin perjuicio de que se nos vino abajo por la tormenta, hicimos cosas. Y la otra, no nos olvidemos, que tuvimos las dos peores tormentas, las tuvimos en un año y medio. Si yo te evalúo toda la plata que vuelve para ponerse en condiciones después de una tormenta, es plata que sacás de otro lado. ¿La iba a sacar de seguridad? No. ¿La iba a sacar de aguas? No. ¿La iba a sacar del pozo? No. ¿La iba a sacar de salud? No. Bueno, la plaza esperará. Y el año que viene lo vamos a hacer.

LA VOZ: ¿Cuándo se va a hacer algo, desde la zonificación, para mejorar los accesos a Zárate, Antártida por ejemplo, ampliando los usos para centros comerciales, grandes comercios, concesionarias..?

MM: “Si, te cambia la cara un buen corralón, un buen negocio de venta de muebles, una buena venta de autos. Estamos en la idea de cambiar el Código de Planeamiento. Pero…¿lo hacemos solos al Código de Planeamiento? No tenemos la capacidad. La verdad que necesitás estudios de todo tipo. Bien. Cuando fuimos con la universidad que se encarga, eran 200 millones de pesos. No digo que no lo vale. Pero no podíamos emprenderlo. Y después lo otro que nos pasó es que el Código de Planeamiento Urbano que nosotros teníamos también chocaba con los barrios irregulares que están hoy. Entonces digo, ¿hacer un código de planeamiento nuevo para que los que están sigan estando irregulares?. Y ahí teníamos dos decisiones. ¿Qué hacemos? ¿Podés desarmar un barrio? No lo podés desarmar. Tenés que buscar la forma de regularizarlo. Entonces también lo postergué por los 200 millones de pesos, porque primero teníamos que regularizar barrios. Es algo que en mi cabeza gira. Zárate está viejo con el código de planeamiento urbano. Los costados de la avenida Mitre que ahora vamos a mandar para cambiar la zonificación general de la avenida Mitre desde Gallesio para allá no permite un negocio grande. Y es una avenida. La avenida Gallesio tiene rubros que no permite y que están por excepción. Y la Antártida, lo que vos decís, una concesionaria, un buen restauránt, un buen mini paseo de compras, ésos que te ponen consultorios, negocios…Bueno, eso hay que hacer. Pero bueno, en el medio… Y máxime que Zárate crece irremediablemente para allá, con lo cual evitaría que todo el mundo venga a congestionar el centro… Zárate puso su inversión en la Costanera y no la terminó. Zarate no puso la inversión para donde crece. Zárate puso la inversión en donde ya no puede crecer. Lo cual no está mal. Lo que digo es que no se terminó. La cantidad de plata que hay que… No te sirve arrancar una y dejar la otra sin terminar. La cantidad de plata que pone en la Costanera para que sea normal, un espacio normal y que la inversión venga, calles. Por eso es mi idea sobre la Pellegrini que el año que viene arrancamos el estudio, nos va a llevar un montón de tiempo, para empezar a licitarla por tramos. Tenemos que tomar la decisión de conectar Zárate con el lado donde crece.

Demoras en aprobaciones de obras, barrios y construcciones

LA VOZ: Hay una idea generalizada que las aprobaciones de los barrios, obras y construcciones se demoran más de la cuenta…

MM: Yo me puse duro. Yo me puse duro porque… ¿Qué hicimos nosotros? Primero, querés habilitar? tenés que tener calle, cloaca conectada. Si no hay cloaca, un biodigestor comunitario del barrio, agua potable e iluminación. Si no vas a hacer nada de eso, yo no te habilito el barrio. Pero, a su vez, como sé que eso hace que el lote sea más caro, le damos al que compra cinco años de exención de toda la tasa municipal. O sea, lo acompañamos. Pero basta de llevar a la gente a ver un barrio un día de sol, en una calle de tierra con tres piedritas y que cuando llueve no podés entrar. Porque cuando llueve el vecino no llama al que le vendió el lote, ni al dueño ni al desarrollador. Llama al municipio para que le resuelva los problemas y dice “no puedo salir”. Otra, hacer un barrio sin preocuparte por el acceso. Porque hacés el barrio lindo y el acceso es por calle de tierra. Lo que le hacemos saber a los dueños de lotes grandes es esto: Tenés una superficie grande? Querés hacer un loteo?: está todo bien. Pero tenés que hacer la inversión, asegurá cómo llegás, asegurá tener un buen camino, asegurá que haya drenaje. Y si no, no hagas la inversión. Que vos tengas un espacio grande de terreno no significa que podés hacer un barrio. Sí, claro, podés hacer un barrio si la zona te da para barrio, en los metros que te da. Entonces, esto fue viva la pepa. Después tenés barrios que se inundan. Hacés un rastreo de los barrios que se inundan. ¿Cuáles son? Los que el Estado dejó hacer. San Javier. No va más un barrio como San Javier. No existe que permitas un barrio como San Javier. ¿Cómo vas a permitir un barrio en una olla? Al lado con un arroyo que pasa todo el agua de Zárate. Por eso hice una denuncia penal. Para mí es tan responsable el desarrollador como el municipio que miró para el costado. Entonces, sí, estamos duros. ¿Querés hacerlo fuera de la ley? ¡Hacelo! Nosotros te vamos a hacer la clausura ahora y te vamos a denunciar ante el Juzgado de Faltas. ¿Querés hacerlo bien? Te acompañamos con exenciones. Ahora, no se puede. Si no, no crece Zarate. Entonces tenés que ser duro. Que venga el que es serio. El que cree que va a ganar por abrir una calle de tierra y tirar piedritas, no sirve.

LA VOZ: ¿Hay funcionarios que no funcionan? Pensas en cambiar alguno? En modificar el Gabinete?

MM: “Siempre… Obviamente, en toda organización tenés el que hace más los deberes que el otro. Yo creo que el gabinete se ha acoplado a la idea que yo tengo. Si he comprobado que hay áreas que funcionarían mejor dependiendo de otro. Así que lo estamos estudiando.

Desregulación y eliminación de tasas

LA VOZ: Se avanzará con desregulaciones y desgravaciones de impuestos?

MM: “Te doy la primicia que voy a estar publicando en redes hoy, porque hicimos un análisis del costo de la recaudación y de la pérdida de tiempo que implica para el vecino y decidí enviar un proyecto de ordenanza para derogar desde el 1º de octubre las siguientes tasas y derechos: tasa de patente de motos, derecho de uso de cementerio (que será gratuito para quien no tenga deudas) y tasa de medianos generadores. Considero y creo que el Concejo Deliberante lo va a entender que si el tributo es un problema para el que lo paga… no tiene sentido”.