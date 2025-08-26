Nuevo Zárate recorrió barrios y festejó el Día del Niño

El fin de semana pasado, los candidatos de Nuevo Zárate compartieron distintas actividades en los barrios de nuestra ciudad.

Visitaron la Sociedad de Fomento de Villa Carmencita y la del Barrio Yrigoyen, donde participaron de los festejos por el Día del Niño, dialogaron con vecinos y vecinas, y reafirmaron el compromiso de seguir cerca de la comunidad.

Al mismo tiempo, en la sede partidaria de Nuevo Zárate se desarrollaron intensas jornadas de trabajo con los militantes, vecinos y simpatizantes. Nuestro proyecto sigue creciendo porque se apoya en la participación y el esfuerzo colectivo”, expresaron los candidatos de la lista.

“Nuevo Zárate continúa su camino hacia las elecciones, consolidándose como la verdadera alternativa frente al desgobierno actual”, concluyeron desde el espacio.

Los candidatos de Nuevo Zárate visitaron la Sociedad de Fomento de Villa Carmencita y la del Barrio Yrigoyen, donde participaron de los festejos por el Día del Niño, dialogaron con vecinos y vecinas.