“La identidad del PRO está reflejada en nuestras candidatas”

Desde el espacio de La Libertad Avanza Pro, dirigentes locales destacaron el perfil, la trayectoria y el compromiso de sus principales candidatas como una expresión auténtica de los valores que representa el espacio. “Estamos en esta alianza, cualquier otra opción es ser funcional al kirchnerismo”, remarcaron desde las huestes del PRO.

“La identidad del PRO no es un concepto abstracto, se ve y se siente en la práctica política. Y en esta elección, está claramente reflejada en nuestras candidatas, en Fanny Rodríguez Schatz que encabeza la lista local como en Natalia Blanco que lo hace en la lista de diputados provinciales”, señalaron desde el espacio amarillo.

Compromiso con la gestión, firmeza en las ideas

Tanto Natalia Blanco, candidata a diputada provincial por la segunda sección electoral bonaerense, como Fanny Rodríguez Schatz, candidata a la intendencia de Zárate, son referentes que -egún destacaron- combinan experiencia en la gestión, visión transformadora y una fuerte cercanía con los vecinos.

“Son mujeres con convicciones claras, que no especulan ni improvisan. Ambas representan la línea de trabajo serio, gestión eficiente y compromiso con la libertad que define al PRO y su compromiso con la gestión local de Marcelo Matzkin”, subrayaron desde el equipo de campaña.

Mujeres que hacen y no prometen

Desde el espacio remarcaron que tanto Blanco como Rodríguez Schatz han sido parte activa de decisiones concretas en el distrito: el fortalecimiento de la seguridad a través del COZ, la inversión en salud barrial, la modernización del UPA y la articulación con Nación para obras de infraestructura urbana por ejemplo en la que se está ejecutando en la calle Lintridis.

“Ellas encarnan un estilo de hacer política que no grita, pero que transforma. Son parte de una nueva generación de mujeres dirigentes que no necesitan marketing: tienen resultados para mostrar y son producto de la clase media zarateña remarcó el funcionario Juan Novelli.

“No venimos a repetir eslóganes vacíos. Nuestras candidatas reflejan en sus hechos y decisiones la identidad de este espacio: austeridad, decisión, libertad y cercanía con la gente. Eso es el PRO, y en Zárate se ve reflejado en la gestión de Matzkin”.

Tanto Rodríguez Schatz como Blanco enfatizaron que “estamos contentas, más allá de las propuestas, la campaña limpia que nos propusimos de inicio no está ensuciando la ciudad.”