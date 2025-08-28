No hacemos “notas mal redactadas” hacemos periodismo e informamos

En la edición del martes 26 de agosto, en diario La Voz, hicimos público el otorgamiento de parte del municipio de Zárate de un subsidio otorgado a la Liga Zarateña de Fútbol de $ 2.440.000 destinado a “la compra de indumentaria deportiva, el dictado de clases del ciclo lectivo año 2025 a partir del mes de junio de 2025, clases áulicas y en actividad a los árbitros y viáticos por traslados de deportistas”.

Así estaba escrito en el decreto 414/25 que puede ser consultado ya que el boletín oficial es público.

Sorpresivamente los dirigentes de la Liga Zarateña de Fútbol, ese martes por la tarde, emitieron un comunicado donde intentaron desmentir la información diciendo que “no estaba bien redactada”.

Aclaramos desde Diario La Voz que no hacemos notas mal redactadas, hacemos periodismo y es por ello que hoy publicamos en forma completa el texto del decreto 414/25 que fue firmado por el intendente Marcelo Matzkin y por la secretaria de deportes y recreación, Stefanía Rodríguez Schatz y tambien publicamos el comunicado de la Liga Zarateña. En el texto del decreto se demuestra que lo publicado el día martes en este medio es la información correcta.

A la escuela de periodismo ya fuimos hace muchos años y aprendimos muy bien nuestra profesión.

Fragmento publicado el 26/08/25.

El comunicado oficial de la Liga Zarateña de Fútbol

Desde el consejo Directivo de la Liga Zarateña de Fútbol, hacemos saber a la sociedad sobre el artículo publicado en diario La Voz de Zárate, que el subsidio otorgado por el Municipio de Zárate es para las actividades de la escuela de Árbitros que funciona en nuestra institución.

Con respecto a la compra de indumentaria, la mencionada indumentaria es referida a los árbitros que viajarán representando a nuestra institución en el próximo Torneo Federal Amateur y también sus respectivos viáticos.

También decir que el decreto firmado el día 22 /08/2025 todavía no fue percibido por nuestra entidad.

Aclaramos esto porque el texto de la nota no está correctamente redactando.

Consejo Directivo

Liga Zarateña de Fútbol

Texto completo del decreto firmado por el intendente Matzkin sobre el subsidio otorgado a la Liga Zarateña de Fútbol

Boletines/Zárate

Decreto Nº414/25

Zárate, 22/08/2025



Visto

La presentación formulada por la Liga Zarateña de Fútbol, en el Expediente Municipal Nº 4121-4189/2025; y-

Considerando Que, la Liga Zarateña de Fútbol, a través de su presidente el señor Luis Raúl Jacquet y secretario el señor Darío Sebastián Oroño, formulan una solicitud de subsidio para la compra de indumentaria deportiva, el dictado de clases del ciclo lectivo año 2025, a partir del mes de junio de 2025, clases áulicas y en actividad a árbitros, y viáticos por traslados de deportistas; Que, los presentantes acompañan el acta de designación de autoridades, anejando copia de los documentos de identidad de los presentantes;

Que, la Secretaría de Deporte y Recreación solicita el otorgamiento de un subsidio, con cargo a rendición de cuentas, a la Liga Zarateña de Fútbol, quien se encuentra inscripta en el Registro Municipal de Entidades en el Grupo “B” Nº 54, por un monto de Pesos Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta Mil con 00/100 ($ 2.440.000,00) para la compra de indumentaria deportiva, el dictado de clases del ciclo lectivo año 2025, a partir del mes de junio de 2025, clases áulicas y en actividad a los árbitros, y viáticos por traslados de deportistas;

Que, el Decreto Ley 6769/58 Ley Orgánica de las Municipalidades, establece que toda entidad ajena a la comuna que reciba de esta, sumas de dinero en concepto de subvención o subsidio quedan obligados a probar la inversión de las mismas.

En igual sentido se expresa el artículo 131 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, señalándose también por la norma que a falta de rendición de cuentas constituye causa para privar a la entidad percibir nuevos beneficios; Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde acceder a lo peticionado; Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de las facultades que le son propias.



DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Autorizase a la Contaduría Municipal a abonar la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 2.440.000,00), en concepto de subsidio, con cargo a rendición de cuentas, para la compra de indumentaria deportiva, el dictado de clases del ciclo lectivo año 2025, a partir del mes de junio de 2025, clases áulicas y en actividad a los árbitros, y viáticos por traslados de deportistas, a la LIGA ZARATEÑA DE FÚTBOL, Registro Municipal Grupo “B” Nº 54, sita en calle Berutti Nº 640, del Partido de Zárate.

ARTÍCULO 2°.- Los gastos originados en el presente Decreto deberán afectarse a: Jurisdicción: 1110116000 – Secretaría de Deporte; Programa: 53 – Deporte; Actividad: 09 – Apoyo a Instituciones deportivas; Partida: 5.1.7.0 – Transferencia a Instituciones Culturales y Sociales sin Fines de Lucro; Fuente de Financiamiento: 110 – Origen Municipal. –

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Deporte y Recreación, STEFANÍA RODRIGUEZ SCHATZ.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, a la Secretaría de Deporte y Recreación, Secretaría de Economía, Contaduría, Tesorería, publíquese y archívese.