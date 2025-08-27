El COZ tendrá una base operativa en la Plaza Italia

Mediante el Decreto Nº413, el municipio de Zárate confirmó que inaugurará una nueva sede del Centro de Operaciones Zárate (COZ) en la Plaza Italia.

La idea es construir una dependencia en la propia plaza Italia con un presupuesto de $19.849.480. Por tal motivo es que lanzaron un concurso de precios para que empresas contratistas puedan adjudicarse la obra civil del montaje de una nueva dependencia municipal en la ciudad.

Ahora se espera que salga la licitación pública y antes de fin de año se realice su construcción y su posterior inauguración.