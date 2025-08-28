Toyota e YPF Luz presentaron un seminario sobre energías renovables

Camino a la Carbono Neutralidad de 2035 y con el rumbo fijado en el Carbono Cero de 2050, Toyota Argentina en alianza estratégica con la unidad YPF Luz de la energética estatal, organizó ayer en el Fórum Cultural, un seminario de energías limpias, renovables y electromovilidad que compartió con invitados del sector industrial, empresario, gubernamental y estudiantes de Zárate, la región y diversas provincias, que luego pudieron visitar un aula móvil de la iniciativa dispuesta sobre el parquizado de la dependencia comunal.

El Gerente General de Sustentabilidad de la automotriz con base productiva en Zárate, Eduardo Kronberg, destacó tanto a la prensa, como al auditorio, que la terminal de la RN193 se abastece completamente desde 2018 con energías limpias generadas por la compañía de bandera, provenientes desde alternativas eólicas en un 90 %, originadas en los parques de Comodoro Rivadavia y Azul y un 10% restante, desde un parque solar sanjuanino.

En la palestra, Kromberg adelantó que el universo automotor sufrirá grandes cambios de escena durante los próximos años en conectividad, autonomía, electrificación y uso compartido de unidades, en tanto que focalizó que el gran desafío de TMC es lograr las Cero Emisiones, para la mitad del siglo.

Evolución

Por su parte, la Gerenta de Relaciones Institucionales y Sustentabilidad de YPF Luz, Mariana Iribinarne, describió al auditorio que la empresa creada hace 12 años tiene la visión de evolucionar la energía, con 17 activos de generación en 8 provincias, que la presentan como la tercer generadora del país, la segunda del segmento renovable y la líder de la provisión industrial.

Asimismo enfatizó el vínculo clave de superación continua entre la generadora y terminal de origen japonés.

Del seminario participaron el Intendente Municipal de Zárate, Marcelo Matzkin, los Secretarios del Ejecutivo Municipal Ignacio Suárez Ogallar – Gobierno-, Ariel Larralde -Desarrollo Económico-, miembros del equipo de Educación comunal y el Presidente de la Unión Industrial dr Zárate, Fernando Güidi, entre otros asistentes.