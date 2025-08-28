Ley de Nietos: pronto vence el plazo para tramitar la ciudadanía española

El próximo 22 de octubre 5 vence la disposición adicional 8va de la Ley de Memoria democrática de España, más conocida como Ley de nietos. A través de ella miles de argentinos descendientes de españoles podrán acceder a la nacionalidad española.

“En la Argentina se tramitaron unos 290.000 expedientes de los 780.000 que se han presentado. Y estimamos que de ahora hasta octubre tendremos cerca de un millón de solicitudes presentadas”, adelantan fuentes diplomáticas españolas en la Argentina.

Según cálculos de la embajada española local, los solicitantes argentinos a la ciudadanía española por esta vía rondarán 1.500.000 y si a esa cantidad se suman sus hijos podrían ser cerca de 1.750.000 los ciudadanos españoles residentes en nuestro país. Se estima que al terminar todos los trámites iniciados Buenos Aires podría alcanzar los 1.100.0000 ciudadanos españoles, transformándose en la tercera ciudad del mundo con más españoles, solo superada por Madrid y Barcelona, según adelantan desde el organismo español.

Al respecto LA VOZ conversó con el vicecónsul del Reino de España en Zárate, Juan Carlos Rodríguez García, quien sugirió que quien reúna los requisitos no debe esperar y debería comenzar los trámites cuanto antes, ya que el plazo de la ley vence el próximo 22 de octubre. Para ello, sostuvo que es imprescindible obtener “su usuario consular” y luego solicitar el turno y que la fecha límite es el 22 de octubre de 2025.

Juan Carlos Rodríguez García.