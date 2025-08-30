Julián García le responde a la candidata de Matzkin sobre el Fondo Educativo

En el marco de la campaña electoral rumbo a las elecciones del 7 de septiembre, el candidato a concejal por Nuevo Zárate, Julián García, respondió a las recientes declaraciones de Stefanía Rodríguez Schatz, candidata a concejal del intendente Matzkin respecto al uso del Fondo Educativo en el distrito.

En ese sentido, desde Nuevo Zárate destacaron que durante 2023, la gestión municipal de Osvaldo Cáffaro “implementó el programa Mi Escuela, que llegó a todas las escuelas primarias, secundarias y jardines de infantes del partido de Zárate, dotando de mobiliario áulico, un kit de 15 computadoras y proyector para cada secundaria, y juegos de jardín para el nivel inicial y tablets y notebooks y equipamiento didáctico para escuelas especiales. Además de dos convenios con el Consejo Escolar para obras en distintos establecimientos públicos, el playón deportivo de la Unidad Académica José María Guerci. Según datos oficiales, la inversión alcanzó alrededor de mil millones de pesos en el año”.

Sobre la situación actual del gobierno de Matzkin, García remarcó que, “a pesar del anuncio de la candidata violeta, el uso del Fondo Educativo es discrecional y poco transparente: En lugar de hablar con liviandad, la candidata debería explicar por qué durante la actual gestión no se ejecutaron los recursos en tiempo y forma, dejando a las escuelas sin obras necesarias y a los docentes sin el acompañamiento que corresponde”. Y agregó que “el Fondo Educativo debe ser una herramienta concreta para mejorar la infraestructura escolar, garantizar condiciones dignas de estudio y apoyar la formación, no un recurso que se subejecuta o se usa con fines políticos”.

El candidato de Nuevo Zárate también planteó la necesidad de un cambio de criterio en la administración de estos fondos: “Desde Nuevo Zárate proponemos un uso transparente y planificado del Fondo Educativo, con la participación de la comunidad educativa, los directivos y las asociaciones de padres. Los recursos existen, lo que falta es gestión y decisión política.”

Con estas declaraciones, García busca instalar el debate sobre la educación en Zárate, subrayando que más allá de los programas puntuales, es necesario un plan integral, participativo y sostenible para que cada peso invertido en educación llegue realmente a los alumnos, docentes y familias.