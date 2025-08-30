Preocupan desvinculaciones en Isenbeck por la caída de ventas

Desde el sindicato de trabajadores de Isenbeck confirmaron que la planta local atraviesa un momento de crisis ante la baja en el consumo de cerveza en el país.

La caída estimada ronda entre el 40 y el 47 % en las ventas de cerveza y es por esa razón que la firma desvinculó a cinco trabajadores. “En una planta con alrededor de 150 operarios, la pérdida se siente”, remarcaron desde el gremio.

CRISIS EN EL SECTOR INDUSTRIAL

La crisis no es aislada: en Zárate, empresas del polo químico como Archroma y Clariant concretaron despidos y cierres de planta, mientras que la histórica Celulosa Argentina paralizó totalmente su producción.

A esto se suma la delicada situación del sector metalúrgico, con suspensiones y recortes en la producción de acero que repercuten en la región, y la incertidumbre en la industria automotriz, donde la planta de Toyota Argentina en Zárate sostiene su actividad gracias a las exportaciones a Brasil, pero depende fuertemente de la estabilidad de ese mercado vecino.