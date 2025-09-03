Hallan vehículo con pedido de captura

Ayer por la mañana en Lima, se encontró un vehículo Chevrolet Agile que tenía un pedido de captura activo. El hallazgo se realizó gracias al aviso de un vecino al móvil del Centro de Operaciones Zárate (COZ).

El vehículo fue descubierto sobre la colectora de Ruta 9, mano a Rosario, a la altura aproximadamente del km 101 y, al verificar su estado, se confirmó que tenía un pedido de captura que databa del 27 de agosto y provenía del partido bonaerense de Moreno.

Tras la confirmación, se alertó a un móvil de la policial para que se hiciera cargo del procedimiento y continuara con la investigación correspondiente.

