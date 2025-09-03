El Club de Leones trabaja sobre la concientización del cáncer pediátrico

El Club de Leones trabaja durante este mes de setiembre en la concientización sobre el cáncer pediátrico.

Esta enfermedad es una realidad que nadie quiere enfrentar, pero lamentablemente afecta a miles de familias en todo el mundo”, indicaron desde el Club de Leones.

“Nosotros sólo podemos brindarles un acompañamiento, por eso invitamos a la comunidad a colocar un lazo dorado o a iluminar el frente de sus casas o negocios de ese color, en apoyo a estos “Guerreros Dorados””, agregaron.

“Los llamamos así ya que el oro simboliza la resistencia y el valor, el lazo dorado representa la fortaleza y valentía de los niños que enfrentan esta dura batalla”, concluyeron desde el Club de Leones.

Una de las principales causas de mortalidad entre niños y adolescentes en todo el mundo

Septiembre es el mes que se eligió de manera internacional para conmemorar la Concientización del Cáncer Infantil.

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad entre niños y adolescentes en todo el mundo; cada año se diagnostica cáncer a aproximadamente 280.000 niños de entre 0 y 19 años.

En América Latina y el Caribe, se estima que al menos 30.000 niñas, niños y adolescentes menores de 19 años resultarán afectados por el cáncer anualmente. De ellos, cerca de 10.000 fallecerán a causa de esta enfermedad.

La OPDS sostiene que “el impacto del cáncer infantil se traduce en años de vida perdidos, en mayores desigualdades y en dificultades económicas”.