Silvina Román en el cierre de campaña: “Zárate necesita un gobierno que priorice a los vecinos y no el marketing”

La candidata a concejal por Hechos en Zárate, Silvina Román, participó del cierre de campaña junto al candidato a diputado provincial, Manuel Passaglia, los candidatos de los 15 distritos que integran la Segunda Sección Electoral y los intendentes Santiago Passaglia (San Nicolás), Javier Martínez (Pergamino) y Román Bouvier (Rojas). Allí afirmó que “somos una nueva mayoría que quiere gobernar con humanidad, cercanía y resultados”.

“Nosotros creemos en salir de la grieta a través de la gestión. Una gestión que se ve, que se mide y, sobre todo, que se disfruta”, agregó Román, quien además remarcó que “Zárate necesita un gobierno que priorice a los vecinos y no el marketing porque la gente está cansada de los anuncios grandilocuentes que no se transforman en hechos”.

En su mensaje, la candidata sostuvo que quiere ser una concejal “que exija transparencia y gestión real”. “No podemos permitir que el municipio siga gastando en cosas superfluas mientras posterga lo urgente”, remarcó.

Román llamó a los zarateños a dar un mensaje claro en las urnas: “Este es el momento de dar un mensaje claro. Zárate merece un rumbo distinto, con prioridades claras y con un gobierno que de verdad escuche a la gente”.

En ese sentido, fue contundente: “Zárate merece hechos, no excusas. Los problemas de la ciudad no se resuelven con fotos ni discursos. Se resuelven con trabajo, con planificación y con compromiso”.

La candidata describió la realidad cotidiana de los vecinos, quienes “conviven con calles intransitables, falta de infraestructura y un municipio que parece mirar hacia otro lado”. “Eso tiene que cambiar ya”, advirtió.

Asimismo, subrayó que el intendente Matzkin “debe dejar de esconderse detrás de excusas y empezar a dar respuestas concretas a los zarateños”. ‘Hace dos años prometieron orden y lo único que trajeron fue más abandono’, sentenció.

Finalmente, Román cerró su intervención con un mensaje de confianza en el voto ciudadano y dijo que “el futuro de Zárate no se define en los anuncios del intendente, se define en las urnas, y estoy convencida de que los vecinos van a elegir un camino de trabajo serio y responsable”.