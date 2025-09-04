Julián García: “la actual gestión es experta en depósitos”

El candidato de Nuevo Zárate, Julián García, apuntó contra la gestión municipal por el uso y estado de varios edificios públicos que, según expresó, fueron convertidos en depósitos en lugar de cumplir con las funciones para las que fueron creados.

“La actual gestión es experta en depósitos. No debe existir otro municipio que tenga tantos espacios propios transformados en depósitos”, denunció García.

En ese sentido, ejemplificó con dos casos concretos:

• El Centro de Gestión del Conocimiento (CGC), donde antes se dictaban carreras y actividades educativas, “hoy está transformado en un depósito y con candado, desaprovechando un espacio único para la formación y el desarrollo académico de los jóvenes”.

• El edificio de Mitre 1000, destinado a la juventud y que anteriormente albergaba a la Dirección de Cultura, “está listo para ser inaugurado, pero en lugar de abrir sus puertas a la comunidad, se utiliza para guardar sillas plásticas”.

Para García, esta situación refleja el abandono y la falta de gestión de la actual administración: “Son edificios que deberían estar llenos de vida, de proyectos, de jóvenes, de cultura, y en cambio permanecen cerrados y convertidos en galpones. Es un símbolo de cómo esta gestión desperdicia el patrimonio de los zarateños”.

Finalmente, el candidato de Nuevo Zárate subrayó que uno de los compromisos de su espacio será recuperar estos lugares para la comunidad: “Con la lista de Osvaldo Cáffaro vamos a poner nuevamente estos edificios en funcionamiento, porque creemos que deben estar al servicio de la educación, la cultura y la juventud, y no del abandono”.

