Passaglia: “estamos a muy poco de dar un paso histórico”

Los candidatos de HECHOS en Zárate, a concejales Silvina Roman y Luis Luna, y Maria Elvira Godoy, a consejera escolar, dijeron presente junto con un nutrido grupo de simpatizantes del espacio Hechos, en Pergamino.

A partir de las 18.30 el candidato a diputado provincial por HECHOS, Manuel Passaglia, cerró la campaña en Pergamino. Junto a los candidatos de los 15 distritos que integran la Segunda Sección Electoral, y los intendentes Santiago Passaglia de San Nicolás, Javier Martínez de Pergamino y Román Bouvier de Rojas, Passaglia destacó el trabajo realizado para las elecciones de este domingo 7 de septiembre y puso énfasis en el cambio que vendrá de ahora en más.

“Estamos a muy poco de dar un paso histórico. A muy poco de demostrar que en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina todavía hay lugar para los que creemos en el trabajo, en el sentido común y en los resultados”, aseguró Manuel Passaglia.

“Quiero empezar agradeciéndoles de corazón. Porque este camino lo recorrimos juntos. Cada uno de ustedes caminó su barrio, habló con sus vecinos, llevó este mensaje a cada distrito. Y sé que no fue fácil: arrancamos siendo un partido nuevo, sin estructuras y sin las mañas de la política tradicional. Pero tenemos algo más fuerte que cualquier aparato: la convicción firme de que la solución a los problemas de los vecinos, existe. Y no la tiene la política, la solución llega con trabajo en serio, pensado en la gente y dando respuestas concretas”, agregó el candidato.

“Nos decían que estábamos locos. Que era imposible. Que no se podía pelear contra los aparatos de siempre. Y miren dónde estamos hoy: somos muchos los locos. Somos miles los que entendemos que hay otra forma de hacer política. La forma de los HECHOS. La forma de los que cumplen, de los que transforman, de los que no se quedan en el discurso vacío”, expresó.

“El recibimiento que tuvimos en cada ciudad fue la demostración más clara de eso. La gente nos abrió las puertas de su casa, nos escuchó y nos dijo: “esto es lo que estábamos esperando”. Porque saben que no venimos a prometer, venimos a mostrar lo que ya hicimos. Y si lo hicimos en San Nicolás, en Pergamino y en Rojas, lo podemos hacer en toda la provincia y en toda la Argentina”, afirmó Manuel Passaglia. Entusiasmado, enfatizó que “hoy quiero decirles algo claro: falta muy poco. Y cada voto cuenta. Cada vecino que nos elija, cada familia que nos acompañe, va a ser parte de este sueño que ya empezó a hacerse realidad. Este domingo vamos a demostrar que la esperanza existe, que la política puede cambiar, que se puede construir un futuro distinto. Y lo vamos a hacer juntos, con HECHOS, con convicción y con la fuerza de todos nosotros”.

Ayer y previo al inicio de la veda electoral Manuel Passaglia realizó actividades cerca de los vecinos con recorridas en San Nicolás, San Pedro, Zárate (en el local Avellaneda y Bolívar) y Exaltación de la Cruz.